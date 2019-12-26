Боль в груди с левой стороны: признак каких заболеваний?

Боль в груди с левой стороны не всегда бывает признаком сердечного приступа.

Боль в груди с левой стороны: сердечный приступ и другие причины

Боль в груди с левой стороне тела может указывать на сердечный приступ или другие заболевания, такие как проблемы с легкими или воспаление слизистой оболочки вокруг сердца человека. В причинах такой боли разбирался портал MedikForum.ru.

Боль в груди и сердечный приступ. Боль в груди с левой стороны не всегда бывает признаком сердечного приступа. Существуют три особенности, которые позволяют понять, что боль в груди не может быть сердечным приступом:

конкретное местоположение источника боли: если боль ощущается как исходящая из одного конкретного места, это вряд ли будет инфаркт;

усиление боли: боль в груди, связанная с сердечным приступом, не усиливается при дыхании;

перемещение боли: в случае сердечного приступа боль в груди может ощущаться между лопатками, отдавать в руки и челюсти, но она не перемещается с одной стороны тела на другую.

Признаки, что у человека может быть сердечный приступ, включают:

боль в груди стесняющего характера, которая обычно начинается в центре груди и распространяется наружу;

головокружение;

слабость;

тошнота;

боль, которая отдает в руки, шею, челюсть или плечо;

сбивчивое дыхание;

потливость.

Женщины чаще, чем мужчины, испытывают такие симптомы, как тошнота, рвота, усталость и боль в спине или в челюсти.

Другие причины боли в груди с левой стороны. Существует много видов травм мягких тканей или костей в груди, которые способны вызывать левостороннюю боль. Помимо этого на такую боль могут указывать

Желудочно-кишечные боли. Кислотный рефлюкс и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь являются частыми причинами левосторонней боли в груди. Эти нарушения связаны с проникновением кислоты из желудка в пищевод. Другие симптомы данного процесса —

жжение в груди,

затруднение глотания.

кислый вкус во рту.

Разрыв пищевода. Такая травма требует неотложной медицинской помощи: при разрыве пищевода еда или напитки изо рта попадают в грудную клетку и скапливаются вокруг легких.

Симптомы разрыва пищевода включают:

учащенное дыхание,

боль в груди,

лихорадку,

тошноту,

рвоту, в том числе с кровью.

Перикардит. Перикардит — это заболевание, возникающее в результате воспаления в перикарде, соединительной ткани сердца. В таком случае человек может испытывать левостороннюю боль в груди.

Помимо того, на перикардит могут указывать

кашель,

усталость,

учащенное сердцебиение,

отек ног,

острая боль в груди, которая обычно усиливается при вдохе,

сбивчивое дыхание.

Плеврит. При данном состоянии воспаляются ткани вокруг легких. Это может вызывать боль в груди, особенно при дыхании. Другие симптомы плеврита могут включать:

сухой кашель,

сбивчивое дыхание,

боль в плече.

Пневмоторакс. Пневмоторакс — это коллапс легкого, который может происходить самопроизвольно в результате проникновения воздуха в плевральную полость из окружающей среды вследствие нарушения целостности поверхности легкого. Определить опасное состояние можно по следующим симптомам:

быстрая усталость при физических нагрузках,

дыхание, которое становится болезненным при глубоком вдохе или кашле,

учащенное сердцебиение,

сбивчивое дыхание,

внезапная острая боль в груди,

стеснение в груди.

Источник: medikforum.ru