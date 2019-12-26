Боль в груди с левой стороны: признак каких заболеваний?

Боль в груди с левой стороне тела может указывать на сердечный приступ или другие заболевания, такие как проблемы с легкими или воспаление слизистой оболочки вокруг сердца человека. В причинах такой боли разбирался портал MedikForum.ru.
Боль в груди и сердечный приступ. Боль в груди с левой стороны не всегда бывает признаком сердечного приступа. Существуют три особенности, которые позволяют понять, что боль в груди не может быть сердечным приступом:
- конкретное местоположение источника боли: если боль ощущается как исходящая из одного конкретного места, это вряд ли будет инфаркт;
- усиление боли: боль в груди, связанная с сердечным приступом, не усиливается при дыхании;
- перемещение боли: в случае сердечного приступа боль в груди может ощущаться между лопатками, отдавать в руки и челюсти, но она не перемещается с одной стороны тела на другую.
Признаки, что у человека может быть сердечный приступ, включают:
- боль в груди стесняющего характера, которая обычно начинается в центре груди и распространяется наружу;
- головокружение;
- слабость;
- тошнота;
- боль, которая отдает в руки, шею, челюсть или плечо;
- сбивчивое дыхание;
- потливость.
Женщины чаще, чем мужчины, испытывают такие симптомы, как тошнота, рвота, усталость и боль в спине или в челюсти.
Другие причины боли в груди с левой стороны. Существует много видов травм мягких тканей или костей в груди, которые способны вызывать левостороннюю боль. Помимо этого на такую боль могут указывать
Желудочно-кишечные боли. Кислотный рефлюкс и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь являются частыми причинами левосторонней боли в груди. Эти нарушения связаны с проникновением кислоты из желудка в пищевод. Другие симптомы данного процесса —
- жжение в груди,
- затруднение глотания.
- кислый вкус во рту.
Разрыв пищевода. Такая травма требует неотложной медицинской помощи: при разрыве пищевода еда или напитки изо рта попадают в грудную клетку и скапливаются вокруг легких.
Симптомы разрыва пищевода включают:
- учащенное дыхание,
- боль в груди,
- лихорадку,
- тошноту,
- рвоту, в том числе с кровью.
Перикардит. Перикардит — это заболевание, возникающее в результате воспаления в перикарде, соединительной ткани сердца. В таком случае человек может испытывать левостороннюю боль в груди.
Помимо того, на перикардит могут указывать
- кашель,
- усталость,
- учащенное сердцебиение,
- отек ног,
- острая боль в груди, которая обычно усиливается при вдохе,
- сбивчивое дыхание.
Плеврит. При данном состоянии воспаляются ткани вокруг легких. Это может вызывать боль в груди, особенно при дыхании. Другие симптомы плеврита могут включать:
- сухой кашель,
- сбивчивое дыхание,
- боль в плече.
Пневмоторакс. Пневмоторакс — это коллапс легкого, который может происходить самопроизвольно в результате проникновения воздуха в плевральную полость из окружающей среды вследствие нарушения целостности поверхности легкого. Определить опасное состояние можно по следующим симптомам:
- быстрая усталость при физических нагрузках,
- дыхание, которое становится болезненным при глубоком вдохе или кашле,
- учащенное сердцебиение,
- сбивчивое дыхание,
- внезапная острая боль в груди,
- стеснение в груди.
Источник: medikforum.ru