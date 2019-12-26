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Шлагбаум насквозь прошил «Тойоту» в Новосибирской области

14:45 26.12.2019, Антон Каликанов Фото: АСТ-54
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В курьезной аварии лишь чудом никто не пострадал.

Шлагбаум насквозь прошил Тойоту в Новосибирской области
Авария произошла в Карасукском районе

В Карасукском районе Новосибирской области произошло страшное ДТП. Водитель автомобиля «Toyota Camry XV30» двигался в сторону переезда, потерял управление и врезался в металлический шлагбаум, об этом рассказали в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Металлическая труба прошла через весь салон между двух передних сидений и прямо над детским креслом, и остановилась в паре сантиметров от заднего стекла.

Лишь чудом в данной аварии никто не пострадал. На месте происшествия работали сотрудники ДПС.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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От редакции

Попадали в аварии?

Аноним, 26 декабря 2019 15:51
Повезло.А что в этом проишествии курьёзного?

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