Шлагбаум насквозь прошил «Тойоту» в Новосибирской области

В курьезной аварии лишь чудом никто не пострадал.

Авария произошла в Карасукском районе

В Карасукском районе Новосибирской области произошло страшное ДТП. Водитель автомобиля «Toyota Camry XV30» двигался в сторону переезда, потерял управление и врезался в металлический шлагбаум, об этом рассказали в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Металлическая труба прошла через весь салон между двух передних сидений и прямо над детским креслом, и остановилась в паре сантиметров от заднего стекла.

Лишь чудом в данной аварии никто не пострадал. На месте происшествия работали сотрудники ДПС.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.