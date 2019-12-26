Утопает в снегу ул. Трудовая в Бердске: вице-мэр Владимир Захаров извинился

Пройти по улице стало невозможно

Новая жалоба на Центр муниципальных услуг Бердска в разгар снегопада поступила в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 26 декабря.

Жительница Бердска Ирина Парыгина возмущена безобразным отношением работников ЦМУ к частному сектору.

-Чистят кое-как только крупные улицы! Наша улица Трудовая идет параллельно ул. Кутузова и очень многие дети ходят по ней в школу № 3. Еще после прошлых обильных снегопадов я специально звонила в ЦМУ с просьбой прочистить улицу!!! Работник, ответивший мне на звонок, мягко говоря, послал меня, утверждая и заверяя, что нашу улицу чистили буквально в 4 часа утра, — сетует бердчанка. — Но и я и мои соседи прекрасно знаем, как выглядит свежеочищенная дорога. Такого у нас на улице не наблюдалось, так как каждое раннее утро мы выходим на работу и уж увидели бы прочищенную дорогу. В общем сделали вид, что заявку на очистку приняли, но действий на нашей улице никаких не было и нет.

По словам Ирины, после обильного снегопада 25 декабря история повторяется. Улица становится всё уже и уже, что и одна легковая машина с трудом проезжает.

Девушка отметила, что вечером 25 декабря коммунальщики почистили ул. Водосточную, тем самым завалив въезд на улицу Трудовую.

— Позвонила сегодня с утра опять в ЦМУ — всё также меня убеждали, что улицу прочистили вчера в ночь!!! Я на этот раз даже фотографии сделала утром 26 декабря, но почему-то работников ЦМУ это не убедило… Как оказалось, они, возможно, почистили Трудовую от ул. Маяковского до школы №3, но почему такое разделение, когда те же дети ходят по Трудовой и от Маяковского до самой Водосточной. Опять сделали вид, что заявку приняли, но сразу предупредили, чтобы не надеялись на очистку, так как техники у них не хватает. Это безобразие какое-то!! Почему мы должны бороться с городскими службами, чтобы свободно и нормально проезжать к собственному дому, — интересуется Ирина Парыгина.

Она отметила, что не просит очищать дорогу от снега каждый день. Но вынудить трактор один раз в месяц на очистку ул. Трудовой от снега не помешало бы.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, возможности очистить дороги от снега одновременно на 280 улицах — нет.

— Когда человек заболевает, нужно какое-то время, чтобы его вылечить. Нужно время, чтобы убрать снег со всех дорог, после вчерашнего снежного заряда. Все идет по графику. Эту улицу тоже очистят от снега. К сожалению, мы не может оказаться во всех местах одновременно. Мы не можем вывести в город 280 погрузчиков, тогда бы, конечно, все дороги были очищены одномоментно. Чистим по меру сил, берем наемную технику. Потерпите маленько, пожалуйста, приношу извинения за доставленные неудобства, — прокомментировал Владимир Николаевич сегодня, 26 декабря.