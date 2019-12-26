26.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Утопает в снегу ул. Трудовая в Бердске: вице-мэр Владимир Захаров извинился

16:45 26.12.2019, Марина Волкова Фото: Ирины Парыгиной
2 0

Владимир Захаров призывает потерпеть: в городе 280 улиц, одномоментно очистить все от снега невозможно.

Утопает в снегу ул. Трудовая в Бердске: вице мэр Владимир Захаров извинился
Пройти по улице стало невозможно

Новая жалоба на Центр муниципальных услуг Бердска в разгар снегопада поступила в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 26 декабря.

Жительница Бердска Ирина Парыгина возмущена безобразным отношением работников ЦМУ к частному сектору.

-Чистят кое-как только крупные улицы! Наша улица Трудовая идет параллельно ул. Кутузова и очень многие дети ходят по ней в школу № 3. Еще после прошлых обильных снегопадов я специально звонила в ЦМУ с просьбой прочистить улицу!!! Работник, ответивший мне на звонок, мягко говоря, послал меня, утверждая и заверяя, что нашу улицу чистили буквально в 4 часа утра, — сетует бердчанка. — Но и я и мои соседи прекрасно знаем, как выглядит свежеочищенная дорога. Такого у нас на улице не наблюдалось, так как каждое раннее утро мы выходим на работу и уж увидели бы прочищенную дорогу. В общем сделали вид, что заявку на очистку приняли, но действий на нашей улице никаких не было и нет.

По словам Ирины, после обильного снегопада 25 декабря история повторяется. Улица становится всё уже и уже, что и одна легковая машина с трудом проезжает.

Девушка отметила, что вечером 25 декабря коммунальщики почистили ул. Водосточную, тем самым завалив въезд на улицу Трудовую.

— Позвонила сегодня с утра опять в ЦМУ — всё также меня убеждали, что улицу прочистили вчера в ночь!!! Я на этот раз даже фотографии сделала утром 26 декабря, но почему-то работников ЦМУ это не убедило… Как оказалось, они, возможно, почистили Трудовую от ул. Маяковского до школы №3, но почему такое разделение, когда те же дети ходят по Трудовой и от Маяковского до самой Водосточной. Опять сделали вид, что заявку приняли, но сразу предупредили, чтобы не надеялись на очистку, так как техники у них не хватает. Это безобразие какое-то!! Почему мы должны бороться с городскими службами, чтобы свободно и нормально проезжать к собственному дому, — интересуется Ирина Парыгина.

Она отметила, что не просит очищать дорогу от снега каждый день. Но вынудить трактор один раз в месяц на очистку ул. Трудовой от снега не помешало бы.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, возможности очистить дороги от снега одновременно на 280 улицах — нет.

— Когда человек заболевает, нужно какое-то время, чтобы его вылечить. Нужно время, чтобы убрать снег со всех дорог, после вчерашнего снежного заряда. Все идет по графику. Эту улицу тоже очистят от снега. К сожалению, мы не может оказаться во всех местах одновременно. Мы не можем вывести в город 280 погрузчиков, тогда бы, конечно, все дороги были очищены одномоментно. Чистим по меру сил, берем наемную технику. Потерпите маленько, пожалуйста, приношу извинения за доставленные неудобства, — прокомментировал Владимир Николаевич сегодня, 26 декабря.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Потерпите?

Аноним, 26 декабря 2019 16:57
ну вообще то улиц правда много, и почистить все просто физически возможности нет.
мы вчера сами у себя в частном секторе дорогу прочищали. я думаю что это нормально и живя в частном секторе надо нормально воспринимать такие сложности.
Аноним, 26 декабря 2019 17:08
Вот здесь читаем
https://kurer-sreda.ru/2019/12/26/493470-spasibo-vam-muzhiki-za-dorogi-bez-snezhnyx-zavalov-kontrast-s-dorogami-novosibirska
Ставим плюсы разумеется, данную статью в серьез не воспринимаем

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему нас опять обманули? Выплата пенсии будет только в январе!
18:16 26-12-2019
Почему нас опять обманули? Выплата пенсии будет только в январе!
Видео массового избиения новосибирца на детской площадке появилось в соцсетях
18:15 26-12-2019
Видео массового избиения новосибирца на детской площадке появилось в соцсетях
БердскВыбрали перевозчика для вывоза мусора в Бердске
18:00 26-12-2019
Выбрали перевозчика для вывоза мусора в Бердске
Подорвали внедорожник чиновника в Воронежской области
18:00 26-12-2019
Подорвали внедорожник чиновника в Воронежской области
Проиграл в драке с глухарем российский сноубордист
17:45 26-12-2019
Проиграл в драке с глухарем российский сноубордист
Веселые игры для встречи нового 2020 года
17:33 26-12-2019
Веселые игры для встречи нового 2020 года
БердскНаталья Жаворонок из Бердска: Я приезжаю в онкологию, а ее нет — умерла она
17:30 26-12-2019
Наталья Жаворонок из Бердска: Я приезжаю в онкологию, а ее нет — умерла она
Бердск"С этим я смириться не мог": Почему не отдает в аренду землю набережной бизнесмену Илющенко, рассказал мэр Бердска
17:28 26-12-2019
Можно пить на новый год: 5 самых безопасных алкогольных напитков
17:15 26-12-2019
Можно пить на новый год: 5 самых безопасных алкогольных напитков
В Бердске для детей открыт набор на изучение самого востребованного языка программирования - Python
17:15 26-12-2019
В Бердске для детей открыт набор на изучение самого востребованного языка программирования - Python