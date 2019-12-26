Семь часов тушили пожар в многоэтажке Новосибирске

Из горящего здания эвакуировали 29 человек, пострадал один человек.

Из горящего дома эвакуировали 29 человек.

Сообщение о пожаре в доме на улице Парковой в Новосибирске поступило в МЧС примерно в 2 часа ночи. Выяснилось, что горит одна из квартир на втором этаже — из неё валил плотный дым.

Огнеборцы сформировали два звена газодымозащитной службы: одно – на поиск и спасение людей, другое – на ликвидацию возгорания

«Личным составом дежурных караулов спасены 6 человек при помощи спасательных устройств и 3 человека по автолестнице. 20 человек, в том числе 4 ребенка, из соседних подъездов смогли эвакуироваться самостоятельно», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Из горящей квартиры спасли мужчину, пожарные оказали ему первую помощь и передали медикам. Открытое горение ликвидировали через 25 минут. А полностью потушили огонь лишь к 9 утра. Общая площадь пожара составила 56 квадратных метров.

На тушение возгорания задействован 31 человек личного состава и 10 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.