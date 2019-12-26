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Семь часов тушили пожар в многоэтажке Новосибирске

15:00 26.12.2019, Антон Каликанов Фото: пресс-служба ГУ МЧС по НСО.
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Из горящего здания эвакуировали 29 человек, пострадал один человек.

Семь часов тушили пожар в многоэтажке Новосибирске
Из горящего дома эвакуировали 29 человек.

Сообщение о пожаре в доме на улице Парковой в Новосибирске поступило в МЧС примерно в 2 часа ночи. Выяснилось, что горит одна из квартир на втором этаже — из неё валил плотный дым.

Огнеборцы сформировали два звена газодымозащитной службы: одно – на поиск и спасение людей, другое – на ликвидацию возгорания

«Личным составом дежурных караулов спасены 6 человек при помощи спасательных устройств и 3 человека по автолестнице. 20 человек, в том числе 4 ребенка, из соседних подъездов смогли эвакуироваться самостоятельно», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Из горящей квартиры спасли мужчину, пожарные оказали ему первую помощь и передали медикам. Открытое горение ликвидировали через 25 минут. А полностью потушили огонь лишь к 9 утра. Общая площадь пожара составила 56 квадратных метров. 
На тушение возгорания задействован 31 человек личного состава и 10 единиц техники.
Причина пожара устанавливается.

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