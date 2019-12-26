Наталья Жаворонок из Бердска: Я приезжаю в онкологию, а ее нет — умерла она

Больная онкологией бердчанка второй год борется с недугом. Ей страшно и больно, когда умирают девчонки, вместе с которыми она проходила химиотерапию.

Бороться с болезнью Наталье помогает ее любовь к детям

Поздравил с наступающим Новым годом больную онкологией маму двоих детей «Курьер. Среда. Бердск».

На пороге квартиры вместе с Наташей гостей встретили важная рыжая кошка и игривый черный котенок. Откуда такой?

— Андрюшка принес его, он был с рукавичку. Подобрал на улице. Жалко. Оставили себе, — объяснила Наташа.

Ну, а где же еще один непоседа, Кирилл?

— Прячется. Напроказничал. Кошка залезла на книжную полку, полез ее доставать, а она стала падать и расцарапала ему лицо. Понял, что виноват сам. Теперь прячется под одеялом.

Как только заходим в комнату, из-под одеяла высовывается мордашка в зеленых полосках. Мама обеззаразила ранки зеленкой. Услышав о подарках, Кирилл со всех ног бежит в прихожую. И уносит сразу две коробки с конфетами в комнату. Старший брат открывает коробки. И вот уже Кирилл с полной вазой шоколадных конфет возвращается в прихожую. Угощать нас сладостями.

Наша беседа с Наташей затягивается надолго. Она рассказывает о детях, о своем лечении. И о том, как страшно и больно, когда уходят люди, с которыми она вместе лечилась в областной больнице.

— Девочка из Бердска. Молоденькая. Недавно вышла замуж. Нет ее больше. Другая девочка из Новосибирска. Когда последний раз ее видела, еще посмеялись, когда сказала, чтобы в следующий раз ее здесь больше не было — нечего болеть. Приезжаю, а ее действительно нет. Еще обрадовалась. А потом узнала, что не выздоровела она, а умерла. Мы в областной больнице все, и больные, и медперсонал, как семья. Медработники так переживают после смерти каждого из своих пациентов, что потом с ними работают психологи, — рассказала бердчанка.

Наташа говорит о том, что два года назад она рассмеялась бы в лицо тем, кто ей сказал бы, что она будет просить помощи, да еще у посторонних людей.

— Я не думала, что есть так много людей, которые боль другого человека воспринимают, как свою. Вы даже не представляете, что я чувствовала, когда люди помогали мне. Это такая благодарность, ее не выразить словами. Приходит женщина, передает большой пакет. Плачет, крепко обнимает меня и собирается уходить. Прошу остаться, попить чая. Отказывается. Говорит, что еще больше разревется, — вспомнила Наталья.

Автор видео Галина Панчева



По словам Жаворонок, каждый раз после выхода статьи о ней на «Курьер. Среда. Бердск», кто-нибудь обязательно перечисляет ей деньги на карту. Несколько дней назад от благотворителя пришло 200 рублей.

Напомним, в феврале 2019 года за помощью к читателям «Курьера» обратилась 38-летняя Наталья Жаворонок. У нее третья стадия онкологического заболевания. Бердчанка прошла несколько курсов химиотерапии. И ей было тяжело не столько от болезни, сколько от переживаний, где взять деньги, чтобы одеть и накормить детей. Ее пенсии по инвалидности не хватало даже на лекарства, и не только для себя. Дошло до того, что ей стало нечем кормить детей, 6-летнего Кирилла и 15-летнего Андрея.

На карту Натальи Жаворонок благотворители перечислили порядка 120 тыс. рублей. Но в начале лета их уже не осталось. Львиная доля ушла на лекарства. В июне Наташа вернулась домой после шестой химиотерапии. Когда пришло время очередной, седьмой процедуры, врачи решили, что она не пойдет на пользу пациентке. Так как сколько есть побочных эффектов у химиотерапии, все они проявились у бердчанки. Но был еще выход — обследование на ПЭТ/КТ в Красноярске, после чего врачи могли бы назначить определенное лечение, способное помочь в случае Натальи. И бердчанка получила квоту на это высокоточное обследование на 21 августа. Но только денег для поездки у нее не было. И опять необходимые средства для ее поездки, 20 тыс. рублей, собрали читатели «Курьер. Среда. Бердск».

Благодаря неравнодушным людям Наташа съездила на обследование в Красноярск. Жила там четыре дня. Результаты обследования записали на диск и передали для лечащих врачей бердчанки.

Все последнее время Наталья принимала прописанные врачами лекарства. Докторам необходимо было выяснить, как обходится ее организм без химиотерапии. Она сдала все необходимые анализы для того, чтобы поехать на прием к гематологу для определения дальнейшей тактики лечения. Это произойдет 27 декабря.