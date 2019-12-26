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АО «Искитимцемент» стало лауреатом конкурса «Новосибирская марка»

14:34 26.12.2019
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АО «Искитимцемент» удостоено звания лауреата конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка» в номинации «За качество строительных материалов и изделий».

АО «Искитимцемент» стало лауреатом конкурса «Новосибирская марка»
Награждение победителей проекта, организованного мэрией города, Новосибирской городской торгово-промышленной палатой и Межрегиональной ассоциацией руководителей предприятий, состоялось 17 декабря в Новосибирске.
В этом году статус «Новосибирская марка» получили 49 ведущих предприятий и организаций региона. Дипломы и медали победителям вручили мэр города Новосибирска Анатолий Локоть и председатель Совета Новосибирской городской торгово-промышленной палаты Владимир Женов.

Конкурс «Новосибирская марка» учрежден в 2001 году. Он проводится среди предприятий и организаций, которые осуществляют свою деятельность в сферах безопасности и защиты бизнеса, страхования, финансов, логистики и транспортных перевозок, образования. В финал проекта выходят компании, оказывающие услуги высокого качества, имеющие безупречную репутацию и демонстрирующие инновационные подходы в работе.
«Почетное звание лауреата конкурса «Новосибирская марка» – результат эффективного труда коллектива и подтверждение высокого качества продукции предприятия, которая известна далеко за пределами региона и является частью промышленного престижа Новосибирской области, – комментирует генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Мы не останавливаемся на достигнутом, постоянно работаем над расширением ассортимента и развитием сервисов, чтобы идти в ногу со временем и соответствовать требованиям наших клиентов».
АО «Искитимцемент» стало лауреатом конкурса «Новосибирская марка»

АО «Искитимцемент» стало лауреатом конкурса «Новосибирская марка»

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