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Риски зарядки смартфона ночью назвал эксперт

16:45 26.12.2019 Фото: pixabay.com
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Эксперт посоветовал заряжать гаджеты по утрам — так можно продлить их срок службы.

Риски зарядки смартфона ночью назвал эксперт
Эксперт рассказал о распространенной ошибке при зарядке смартфонов

Пользователь смартфона, оставляя его на ночь на зарядке, а также не отключая устройство от зарядки после достижения 100% емкости батареи, сокращает тем самым ресурс его аккумулятора, об этом изданию Business Insider рассказал директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте.
По словам эксперта, ресурс батареи смартфона сокращается медленнее при уровне заряда в 30-50%. При этом он посоветовал стараться заряжать гаджеты, к примеру, утром.
Как отмечает Business Insider, все литий-ионные аккумуляторы так или иначе подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы. Кроме того, бережное отношение к батарее смартфона может не иметь какого-либо заметного эффекта в случае смены гаджета каждые два года или чаще.

Ранее руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин рассказал РИА Новости, что зарядка смартфона до 100%, как и полная разрядка устройства, сокращает срок службы аккумулятора.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Ставите смартфон на зарядку на ночь?

Аноним, 26 декабря 2019 17:00
Вообще то рекомендуют заряжать до 80%. А 30%- это что бы в самый неподходящий момент остаться без связи.

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