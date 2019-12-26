Выбрали перевозчика для вывоза мусора в Бердске

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области завершил договорную кампанию для работы в 2020 году.

Завершен процесс по заключению контрактов с ООО «СибЭСКО» и ООО «ЭкоСервис». Они осуществляют транспортирование отходов в Мошковском, Колыванском, Купинском, Чистоозерном районах, Советском и Центральном районах Новосибирска, Бердске и Кольцово, об этом сообщила пресс-служба регионального оператора по вывозу мусора «Экология Новосибирск».

«Считаю, что договорная компания завершена вполне успешно, все районы области будут обслуживать надежные организации. На сегодняшний день начались подготовительные работы»,– подчеркнула Лариса Анисимова генеральный директор ООО «Экология – Новосибирск».

Напомним, стоимость вывоза и утилизации ТКО с человека в Бердске в следующем году составит 59,88 руб. С 1 января в Новосибирской области тариф на вывоз ТКО для 1 человека составлял 92,42 руб. С июля текущего года этот показатель снизился до 88,62 руб.