Пожизненный срок: насиловал пасынка и снимал на видео педофил в Подмосковье

Почти год изверг насиловал маленького ребенка и снимал всё на камеру планшета.

Насиловал пасынка и снимал на видео педофил в Подмосковье

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 45-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности своего малолетнего пасынка (ч. 5 ст. 132 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что мужчина с ноября 2013 по август 2014 года систематически совершал в отношении своего пасынка 2003 года рождения преступления против его половой неприкосновенности, а происходящее снимал на камеру планшетного компьютера. О данном факте стало известно матери ребенка, когда её супруг уже отбывал наказание за совершение преступления в отношении двух малолетних мальчиков. Женщина незамедлительно обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

В рамках расследования уголовного дела проведено большое количество допросов, экспертиз, в том числе судебно-медицинские, психолого-психиатрические, сексолого-психиатрические, искусствоведческие, заключения которые легли в основу обвинения.

Приговором суда подсудимому назначено окончательное наказание по совокупности приговоров в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Источник: Следственный комитет РФ