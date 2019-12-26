Включая продукты с магнием в свой ежедневный рацион питания можно избежать сахарного диабета и повышенного давления

Темный шоколад богат магнием

Не употребляя достаточно магния, можно столкнуться с разными проблемами со здоровьем, включая ишемическую болезнь сердца и диабет 2 типа. Какие преимущества имеет регулярное присутствие продуктов с магнием в рационе питания, узнаем в статье.

Защищают от диабета 2 типа. Диабет 2 типа возникает, когда тело развивает резистентность (невосприимчивость) к гормону инсулину, регулирующему содержание сахара в крови. В результате ухудшается способность организма удалять сахар из крови и переносить его в клетки, чтобы преобразовать в энергию, — как следствие, уровень сахара в крови повышается.

Дефицит магния повышает риск развития данного процесса, ведущего к диабету 2 типа. В свою очередь, употребление продуктов с магнием может улучшать чувствительность организма к инсулину и снижать вероятность диабета. Учеными было обнаружено, что высокое потребление магния связано с 23-процентным снижением риска развития диабета

Улучшают состояние сердца. Магний способствует оздоровлению сердца. Согласно данным, опубликованным в журнале Американской кардиологической ассоциации, регулярное потребление магния снижает риск ишемической болезни сердца и внезапной сердечной смерти. Кроме того, магний может помочь снизить уровень повышенного артериального давления у людей, страдающих гипертоний.

Предотвращают депрессию. Поскольку магний играет важную роль в регуляции настроения и работе мозга, недостаточный уровень этого минерала может привести к повышенному риску депрессии и других психических расстройств. В сочетании с витамином В6 магний действует как эффективный антистрессовый микроэлемент, оказывая нормализующее влияние при нервной нагрузке, депрессиях и неврозах.

Уменьшают воспаление. Магний может оказывать противовоспалительное действие на организм (например, исследования показывают, что он уменьшает концентрацию воспалительного маркера CRP). Достаточное потребление магния часто рекомендуется пациентам, страдающим от заболеваний, связанных с воспалением, — например, разных форм артрита, болей в спине.

Омолаживают. Недостаток магния может негативно отразиться на синтезе коллагена, который отвечает за плотность и прочность соединительной ткани и эластичность кожи. В результате из-за нехватки магния кожа может начать преждевременно стареть – увядать, покрываться морщинками.



Продукты с магнием: что должно быть в рационе. Магний не вырабатывается организмом самостоятельно, вся его суточная доза должна поступать с пищей и питьевой водой.

Особенно богаты магнием следующие продукты

бурые водоросли,

рыба,

листовая зелень – шпинат, зеленый лук, руккола, брокколи,

бобовые,

цельные злаки,

сухофрукты,

бананы,

ягоды,

темный шоколад,

орехи.

Суточная потребность в магнии для взрослых составляет 280-400 мг (примерно 4-5 мг/кг массы тела).

Источник: МедикФорум