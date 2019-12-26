«Ледяные» ногти — тренд новогоднего маникюра 2020

Ногти с блестками и снежинками, которые в Сети уже прозвали «ice nails» собирают все больше поклонниц в свои ряды.

Самые актуальные цвета для модного новогоднего маникюра – синий и белый

Эксперты рассказали о новом тренде в новогоднем маникюре – это длинные ногти с блестками и снежинками, которые в Сети уже прозвали «ice nails». Такой дизайн напоминает о ясном зимнем небе и сияющих под солнечными лучами сугробах.

Для нового трендового нейл-арта подходит заостренная форма ногтей в виде трапеции.

Самые актуальные цвета для такого маникюра – синий и белый, а узоры – снежинки и кристаллы, что и неудивительно. Кстати, «бутылочные» прозрачные ногти, также отлично вписываются в новый тренд.

Кстати, что касается знаменитостей, то «ледяные» ногти уже примерили такие звезды, как Леди Гага и плюс-сайз певица Лиззо.

Источник: МедикФорум