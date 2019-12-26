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С ножом к детям не зайдут: ввели пропускную систему в детских садах Бердска

19:30 26.12.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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«Курьер. Среда. Бердск» провел эксперимент — можно ли после убийства ребенка в саду горда Нарьян-Мар свободно пройти в садики города. Вскоре в одних ужесточится контроль, в других ввели пропуска.

С ножом к детям не зайдут: ввели пропускную систему в детских садах Бердска
Только по пропускам и с паспортом проходят в детские сады Бердска

Ввели пропускную систему в детских садах Бердска. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили читатели 23 декабря. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» провел эксперимент — можно ли зайти посторонним в детские сады города. Напомним, 31 октября 2019 года мужчина зашел в детский сад «Сказка» города Нарьян-Мар. Мужчина поднялся на второй этаж и прошел в спальню к детям, воспитатели попытались его остановить. Но мужчина вонзил нож в шею 6-летнему мальчику.

С 23 декабря в детском саду «Тополек» были введены пропуски.

— В чатах сделали объявление о том, что теперь в детском саду утром пропуском служит ребенок, а вечером сам пропуск. Забирать ребенка могут только доверенные лица, которые вписаны в заявление от родителей, — рассказали родители.

В садике №12 «Красная шапочка» на входе также ужесточился контроль. Как рассказали родители, поменялся охранник, который в отличие от предыдущего стал проверять пропуска (они там были введены ранее). Также напомним, что в Искитиме в садиках у входящих также стали проверять паспорта.

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