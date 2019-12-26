Покрышки 70 автомобилей проколол житель Подольска

70 автомобилей лишились покрышек

«По факту повреждения автомобилей в г.о. Подольск следователем следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Как сообщалось ранее, в Дежурную часть УМВД России по г.о. Подольск поступило сообщение о массовом повреждении покрышек автомобилей, припаркованных у одного из домов на ул. Ленинградская. По подозрению в совершении данного деяния полицейскими установлен и доставлен в отдел полиции местный житель, 1973 года рождения. По предварительной информации повреждено более 70 транспортных средств.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Источник: ГУ МВД по Московской области