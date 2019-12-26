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Детский кружок технического творчества приглашает Бердских ребятишек записаться в новые группы

17:00 26.12.2019
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Если перед вами стоит цель дать ребенку реальные знания, отвечающие современным тенденциям общества, присмотритесь к занятиям по робототехнике и программированию.

Робототехника для школьников – это современный вид дополнительного образования, позволяющий прикоснуться к миру электронных технологий вне школы и раскрыть способности ребёнка.

В Бердске уже пятый год существует детский центр робототехники с углублённым изучением различных IT направлений программирования и робототехники.

Обучаясь в кружке робототехники ваш ребенок научится строить различные моторизированные механизмы, изучит такое программное обеспечение как Scratch, C++, Python, познакомится с основными принципами механики и робототехники, узнает много нового и интересного.

Отдельно хотим сообщить родителям мы не работает с лего конструкторами, все изделия ребята делают своими руками от начало и до конца.

Для этого в детском центре робототехники SW Robot есть всё необходимое, начиная от материальной базы электронных компонентов, заканчивая собственной лабораторией со станками и 3D принтерами.

В кружок робототехники приглашаем ребят от 8 до 15 лет. Занятия проходят как в будние дни, так и в выходные.

Записаться в кружок вы можете по телефону +7(383) 380-40-40 или заполнить онлайн заявку на сайте проекта https://sw-robot.ru/otpravit-zayavku

Фото с наших занятий

Детский кружок технического творчества приглашает Бердских ребятишек записаться в новые группы Детский кружок технического творчества приглашает Бердских ребятишек записаться в новые группы Детский кружок технического творчества приглашает Бердских ребятишек записаться в новые группы Детский кружок технического творчества приглашает Бердских ребятишек записаться в новые группы

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