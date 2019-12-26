Веселые игры для встречи нового 2020 года

Скоро мы с удовольствием будем провожать Свинку и встречать 2020 год — Белой Металлической Крысы. Поэтому и новогодние игры и развлечения можно подбирать в подобном стиле.

Новогодняя викторина- замечательный вид развлечения для веселого застолья

Хозяйкой будущего года будет Белая Крыса, а все мы знаем, что это животное хитрое, юркое и шустрое. Поэтому нужно придумать подвижные конкурсы на Новый год 2020, которые подойдут для веселой компании. Будьте уверены, что даже очень серьезные гости с удовольствием поучаствуют в играх, а самые прикольные конкурсы для новогодней ночи поднимут всем настроение. Предлагаем вашему вниманию подборку веселых и увлекательных игр.

В статье представлена подборка самых прикольных конкурсов на Новый год 2019-2020 для веселой компании. Хочется, чтобы очередной новогодний вечер запомнился каждому гостю, а конкурсы, игры, викторины использовались в вашей практике не один раз.

Рекомендуемые малоподвижные конкурсы для взрослых на новогодней вечеринке смело можно «разбавлять» подвижными играми, в некоторые можно вовлекать и детей. Выбор тех и других просто бесконечен, поэтому дерзайте!

Вы уже знаете, что 2019 год – это период Желтой Земляной Свиньи. Свинья животное хоть и домашнее, но применимо к Новому году существо сказочное. А совсем скоро мы с удовольствием будем провожать Свинку и встречать 2020 год — Белой Металлической Крысы. Поэтому новогодние игры и развлечения стоит подбирать в подобном стиле. Стол и квартиру можно украсить новогодними аксессуарами с символикой наступающего года. А сам 2020 год лучше встретить в кругу друзей, подруг, родных, близких людей, с развлечениями и веселыми играми. Конкурсы на новый год 2019-2020 новогодние игры и развлечения продумайте заблаговременно, чтобы заинтересовать каждого гостя.

Конкурсы на новый год 2019-2020 для веселой компании

Конкурс «Новогодний коктейль»

Вызывается 4 – 5 участников и 1 ведущий, ему завязывают глаза. Напротив каждого участника ставят стакан. В создании коктейля участвуют все напитки на новогоднем столе, поэтому определитесь с ними заранее, не навредите гостям. Каждый коктейль будет приготовлен из трёх ингредиентов. Ведущий, перед тем как налить первый ингредиент коктейля (а так же все последующие), спрашивает у одного из гостей в зале: «Этому человеку налить это?», указывая на тот или иной напиток, пока тот не ответит «да». И так в три круга (то есть по количеству ингредиентов коктейля). Получившиеся коктейли выпивают участники, произнося новогодний тост.

Конкурс «Меткий стрелок»

В качестве развлечения на Новый 2019-2020 год можно поиграть в снайперов. Веселее всего начать конкурс, когда участники уже немного подшофе, координация гостей становится более вольной, стеснения меньше, и попасть в цель уже немного сложнее.

Задача в следующем – гости разбиваются на две команды, по очереди каждый игрок забрасывает «снежки» в ведро. Ведро от игроков устанавливают на расстоянии пяти – семи метров, в качестве «снежков» можно использовать комки ваты, скомканную бумагу, или просто взять пару комплектов простеньких новогодних сверкающих шаров из пластика, которые продаются в ближайшем супермаркете.

Конкурс «Фотостудия»

В этом конкурсе с удовольствием примут участие все собравшиеся, из реквизита – фотокамера, смартфон, фотоаппарат. Каждый участник должен вытянуть карточку с ролью, которую ему предстоит исполнить. У игрока есть всего несколько секунд, чтобы придумать, в какой позе предстать перед остальными и какие эмоции показать. Фотограф ведущий вооружается фотокамерой и начинает фотосессию. Он по очереди представляет участника и доставшуюся ему роль, а потом делает пару потрясающих снимков «актёра» или видео. Желательно, чтобы снимки, видео можно сразу же было выводить на большой экран, чтобы все участники вволю посмеялись. Позднее эти фотографии, видеозаписи можно отправить всем гостям праздника по электронной почте.

Подберите дополнительные аксессуары для конкурса, а роли можно придумать такие:

– Играющий на своем посохе, как на балалайке, Дед Мороз;

– Танцующая танец «Чунга-Чанга» Снегурочка;

– Уставший Северный олень;

– Снеговик отдыхает на море;

– Задремавшая ёлка;

– Улыбающаяся Свинья – символ года и т. д.

Игра «Тройная ловушка»

Два участника стоят друг против друга – перед ними на стуле лежит приз. Ведущий считает: «Раз, два, три…ста!» «Раз, два, три….надцать!» «Раз, два, три…дцать!» и т.д. Побеждает тот из гостей вечеринки, кто окажется внимательней и первым возьмет приз, когда ведущий скажет «Три!»

Цифровой счет ведущего можно разбавить небольшими стишками, чтобы заинтересовать и развеселить участников. Отсутствие рифмы в конце четверостишия собьет с толку игроков:

Расскажу я вам рассказ

В полтора десятка фраз.

Лишь скажу я слово «три»,

Приз немедленно бери!

Однажды щуку мы поймали,

Рассмотрели что внутри.

Рыбешек мелких увидали,

И не одну, а целых… пять.

Мечтает парень закаленный

Стать олимпийским чемпионом,

Смотри, на старте не хитри,

А жди команду «Раз, два… марш»

Когда стихи запомнить хочешь,

Их не зубри до поздней ночи,

А про себя их повтори,

Разок, другой, а лучше… семь.

Однажды поезд на вокзале

Мне три часа пришлось прождать.

Ну что ж, друзья, вы приз забрали.

Я ставлю вам оценку «пять».

Музыкальные и танцевальные конкурсы

Расшевелить новогоднюю компанию на праздничной вечеринке не сложно музыкальными импровизированными конкурсами или танцами. Разнообразить такую программу помогут игры во время танца, танцевальные и песенные минутки. Оцените те, что приведены ниже. Выбирайте, играйте и делайте свои праздники ярче и веселее.

Новогодняя «Макарена»

Этот веселый танец замечательно подходит для новогоднего праздника в качестве разогрева дружной, веселой компании. Для танцевальной минутки нужен ведущий. Многие знают, как исполняется танец «Макарена». Тем, кто забыл, ведущий подскажет движения, они такие:

«Раз» – правую руку вытянуть вперед;

«Два» – левую руку вытянуть вперед;

«Три» – правую руку на левое плечо;

«Четыре» – левую руку на правое плечо;

«Пять» – правую руку за голову;

«Шесть» – левую руку за голову;

«Семь» – правую руку на правое бедро;

«Восемь» – левую руку на левое бедро;

«Девять» – повиляли нижней частью туловища.

Обязательно подберите мелодию.

Конкурс «Два колечка»

Для этого новогоднего конкурса вы должны заготовить бечевку длиной в 3 – 4 метра и два средних металлических колечка. Диаметр кольца должен предусматривать захват двух ладоней. Проденьте бечевку в кольца и завяжите концы бечевы, один в одном кольце, другой в другом.

Количество играющих – восемь – десять человек, сидящих в кругу.

Растяните веревку по кругу, и пусть каждый из играющих, возьмется за нее обеими руками. Руки необходимо удерживать на весу. Кто-нибудь двое, по вашему выбору, занимают противоположные места в кругу, вместе с бечевкой в одну из рук прихватят и по одному колечку.

Как участвовать?

Конкурс на Новый год 2020 для самой веселой компании друзей просто требует от участников внимания. Проверьте, кто и в какой мере обладает этим ценным качеством.

Кольца, которыми завладели два участника из общего числа играющих, пробудут у них недолго. Как только начнется игра, участники передают кольца по кругу другим игрокам из рук в руки. Чтобы потерять их след все непрерывно перехватывают бечевку, перемещают ладони в ту и другую сторону, делая вид, будто принимают или передают соседу кольцо. В результате группе игроков будет трудно догадаться, у кого находятся кольца – невидимки.

В игре необходимо все время внимательно наблюдать за движениями рук. Ясно, что скоро оба колечка окажутся в руках у одного из играющих. Потихоньку, стараясь не привлекать к себе внимания и не выпуская бечевки, он должен положить руки себе на колени. Те участники, которые это заметят, немедленно и тоже втихомолку, последуют его примеру. Один из зазевавшихся игроков сделает это последним. В виде штрафа возьмите с него фант, предложите выполнить какое-нибудь шутливое желание или же попросите водить в другом конкурсе, а этот можно продолжить.

Конкурсы на новый год 2019-2020 для веселой компании — застольные

Новогодняя викторина

Ещё один замечательный вид развлечений для весёлой новогодней вечеринки – новогодняя викторина. Не позволит скучать, разнообразит другие застольные игры и даст отдохнуть от активной игры или танцев. Вопросы викторины можно придумать самим или используйте из статьи.

Рекомендуемые примеры вопросов для новогодней викторины, которые скрасят любой досуг и помогут внести живую нотку в праздничное застолье веселой компании.

Вопросы:

— Как называется вечеринка, на которой нельзя узнать гостей? (Маскарад).

— Как зовут «вторую половинку» Снеговика? (Снежная Баба).

— Как называют в России второй Новый год? (Старый).

— На что «обменивает» Дед Мороз свои подарки из мешка? (На стих или песенку).

— Где живет зима в ледяной избушке? (У леса на опушке).

— Чем зима сбивает с ног? (Гололедом).

— Метель, змеящаяся по дороге. (Поземка).

— Чем окольцовывают елочку? (Хороводом).

— «Снежный ребенок» совместных дворовых игрищ? (Снеговик).

— Кому не нужна диета ни зимой, ни летом? (Елочке: зимой и летом стройная… была).

— Зажигательный признак хорошего празднования Новогодней ночи. (Фейерверк).

Конкурсы на новый год 2019-2020 для веселой компании — для дома

Танцевальная викторина

Проверяем эрудицию и коммуникабельность публики. За каждый правильный ответ вручаем небольшой сувенир. По окончанию викторины, тех участников, у кого на руках окажутся призы, приглашаем на сцену, пусть проявят себя в следующем конкурсе. Таким образом, наберется необходимое количество человек для проведения других конкурсов. К тому же сложится нужная, веселая обстановка в начале праздника, задор, сплоченность, создастся хорошее настроение.

Вопросы для танцевальной викторины:

«Фруктовый» танец матросов (Яблочко).

Главный танец карнавала в Рио-де-Жанейро (Самба).

Леткина половинка (Енка).

Танец, характерной особенностью которого является ритмичная ударная работа ног (Степ, или чечетка).

Кубинский танец, получивший также широкое распространение в странах Латинской Америки (Ча-ча-ча).

Пляска после горилки (Гопак).

Кавказский танец (Лезгинка).

Популярный греческий танец (Сиртаки).

Знаменитый испанский танец (Фламенко).

Первый танец Наташи Ростовой (Вальс).

Танец с высоким вскидыванием ног (Канкан).

Аргентинский парный танец, отличающийся энергичным и четким ритмом (Танго).

Русская пляска под топот (Трепак).

Каким танцем можно натереть до блеска пол? (Твист).

Какой танец разучивает главный герой фильма «Стиляги»? (Буги-вуги).

Как усложнить викторину?

Как вариант, можно усложнить задание викторины. Попросите участника, правильно назвавшего танец, под соответствующую короткую музыкальную композицию попытаться его продемонстрировать – станцевать (можно попросить участников напевать мелодию, отбивать такт, хлопать в ладоши). Так будет намного веселее. В этом случае лучше приобрести более существенные поощрительные призы, ведь исполняться будет сольный номер, за исключением парного танца, для него следует подобрать пару.

Новогодний песенный конкурс

Провести новогодний песенный конкурс можно многовариантно, как традиционно (участники по очереди поют в микрофон), так и более креативно. Например:

— Все участники новогоднего вечера делятся на две команды и перепевают друг друга. Можно просто продолжить начатую соперниками песню, можно исполнять песни на определенную букву и т.п.;

— Команды или участники поют новогодние песни, используя только гласные звуки. А может, наоборот, – только согласные. Выбирайте тот вариант, который кажется вам смешнее;

— Новогодние песни исполняются на «зверином» языке: по-кошачьи, по-собачьи, по-поросячьи и т. д. То есть песню нужно прохрюкать, промяукать, пролаять и т.п.;

— Пародии на популярные песни – еще один вариант песенного конкурса. В этом случае, веселые и интересные новогодние песни-переделки готовятся заранее;

— Если на новогоднем вечере ожидается большая компания творческая, то можно устроить конкурс мини хоров, рок-групп, ансамблей и т.д. Участники должны объединиться в команды, придумать название для своего хора или группы, подобрать имидж, стиль исполнения и, конечно, песню. Музыкальная композиция обыгрывается с использованием любых подручных средств, используемых в качестве инструментов или аксессуаров.

Танцевальный батл

Участников разделите на две команды и каждой по очереди включайте танцевальную мелодию.

Чья команда игроков заслужит больше аплодисментов, та и выигрывает.

Примеры танцевальных композиций:

– цыганочка;

– в стиле реп;

– восточный танец;

– русская народная плясовая;

– романтический танец;

– в клубном стиле;

– индийский танец.

Такой танцевальный конкурс не только развеселит празднично настроенных гостей, но и поможет немного сбросить калории.

Надеемся, что эти конкурсы на новый год 2019-2020 для веселой компании самые прикольные, потешные, юморные не заставят вас заскучать, а мероприятие пройдет весело и задорно. Вооружайтесь идеями, реквизитом, подключайте близких, подруг и друзей. Включайте фантазию, дарите себе, родным и любимым людям незабываемый новогодний вечер!

Веселый конкурс «У кого длиннее»

Мы не знаем о чем вы подумали, но измерять нужно цепочки. То есть гости разделяются на две команды, а потом снимают все украшения и измеряют их общую длину. Победит та команда, у которой больше драгоценностей!

«Новогодний крокодил»

Эта игра известна многим из детства. Участниками могут быть все гости без исключения, даже маленькие детки. Суть игры заключается в том, чтобы без помощи звуков изобразить придуманное животное, предмет или явление. Поскольку тема новогодняя, а хозяйкой 2020 года будет Крыса, то и задачки должны быть аналогичными. В игру можно играть индивидуально, а можно разделиться на несколько команд.

В любом случае эти конкурсы на Новый год 2020 идеально подходят для креативной и веселой компании. Самые прикольные изображения займут лидирующие места, а победители будут награждены сувенирами или мандаринами.

Конкурс «Вкусненькое к чаю»

Этот вариант игры пойдет для родителей, которые хотят развеселить деток. Итак, налив себе по чашечке ароматного чая, возьмите по два-три печенья и положите их в рот. Не торопитесь их съедать. С печеньем во рту нужно просвистеть несколько раз. Можно разделить конкурс на несколько уровней и начинать свистки с одного печенья, на каждом этапе усложнять себе задачу. Победитель получит чай в самой красивой или большой чашке. Также в качестве поощрительного приза можно использовать игрушку Крысу.

Письмо Деду Морозу

Это очень смешной конкурс, гарантированно насмешит не только деток, но и самых серьезных гостей. Для этого нужно записать текст телеграммы. Примерно он будет выглядеть так: «…Дед Мороз, мы все с нетерпением ждем, когда ты придешь к нам в гости, мы уверены, что твой визит будет…! Для нас Новый год самый…праздник. Когда ты попадешь в наш…дом, мы обязательно расскажем тебе…стихи, станцуем…танцы и споем несколько…песен.

А каким…будет наш хоровод. Просим, чтобы ты не вспоминал об этой…школе и работе. А мы свою очередь обещаем тебе, что наши оценки будут…! Поэтому открывай свой…мешок с подарками и порадуй своих…деток». Вместо точек нужно проставить слова, которые будут загаданы в начале игры.

Конкурс «Странный вопрос»

Эти самые прикольные игры можно задействовать в школе и в институте. Ведущий пишет на листочках по одному слову и раздает участникам. Затем задает вопросы:

Как тебя зовут, как зовут твоего друга?

Где ты живешь или собираешься жить в следующем году?

Что ты делаешь на работе?

Что ты найдешь под елкой?

Куда поедешь отдыхать и что купишь?

Как зовут твое домашнее животное?

О чем ты мечтаешь?

Что лежит у тебя под подушкой?

Прикол в том, что ведущий заведомо знает, кому попало какое слово, поэтому вопросы должны быть задорными. Выиграет тот, кто сможет не засмеяться.

«Что тебе нравится в рядом сидящем человеке?»

Отлично подойдет для праздничного застолья. Гости должны сесть за стол друг напротив друга. Ведущий просит всех участников назвать именно то место, которое понравилось человеку по соседству. Когда все назовут части тела, ведущий просит поцеловать в понравившееся место. Вот такие взрослые конкурсы на Новый год 2020 для веселой компании можно проводить. Самые прикольные моменты за столом рекомендуется запечатлеть, чтобы потом вспоминать праздник.

Бонус

Очень надеемся, что наша подборка веселых конкурсов имеет свои особенности, а также поможет:

развеселить компанию;

поднять настроение;

порадовать гостей приятными сюрпризами;

раскрыть новые таланты;

поучаствовать всем гостям без исключения;

превратить новогоднюю ночь в сказку.

Источник: TheRussianTimes