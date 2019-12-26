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«С этим я смириться не мог»: Почему не отдает в аренду землю набережной бизнесмену Илющенко, рассказал мэр Бердска

17:28 26.12.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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«Курьер. Среда. Бердск» начинает серию публикаций ответов на ваши вопросы главе города. Евгений Шестернин ответил на все 107 вопросов бердчан.

С этим я смириться не мог: Почему не отдает в аренду землю набережной бизнесмену Илющенко, рассказал мэр Бердска
Мэр Евгений Шестернин ответил на вопросы читателей «Курьер. Среда. Бердск»
Сюжет: Ответы мэра Бердска на вопросы читателей-2019
С этим я смириться не мог: Почему не отдает в аренду землю набережной бизнесмену Илющенко, рассказал мэр Бердска

«С этим я смириться не мог»: Почему не отдает в аренду землю набережной бизнесмену Илющенко, рассказал мэр Бердска

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» начинает публикацию ответов главы Бердска на ваши вопросы.

Вы задали главе города больше 100 вопросов. Несколько раз повторялся вопрос, тревожащий весь 103-тысячный Бердск: почему в Бердске, окружённом реками, нет городской набережной?

— В настоящее время самая «дорогая» земля, которая принадлежала городу, вдоль почти всего побережья отошла в частные владения. Пройти к воде или в лес можно только в нескольких местах, при этом повсюду таблички «частная собственность, проход запрещен», установлены шлагбаумы. Несколько поколений моей семьи жили в этом городе, трудились и вносили свой посильный вклад. И мне очень важно, чтобы торги на землю, если они проводятся, стали открытыми, публичными. Чтобы все желающие жители города могли влиять на подобные решения, — задают вопросы и делятся мнением бердчане.

Евгений Шестернин поделился своим мнением в эксклюзивном интервью с «Курьер. Среда. Бердск»:

-Я считаю, что послужило поводом споров — город предоставил в аренду земельный участок для того, чтобы там была набережная. Когда земля оформлена в собственность, то она не принадлежит муниципалитету. Вот с этим я смириться не мог. Это и стало предметом разногласий. Продлевать договор аренды такому собственник — желания никакого нет. Любой арендатор берет землю для бизнеса. Говорил, говорю и буду говорить — бизнес обслуживает население, но население не должно обслуживать бизнес. По набережной совсем другая ситуация сложилась. Это не правильное отношение к людям, к обществу, в котором развивается бизнес.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», депутаты городского совета Бердска отправили обращение к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке на итоговой сессии 19 декабря. Народные избранники задали вопрос представителям местной прокуратуры, что делают они в вопросах земель набережной Бердска: проверка прокурором Бердска Романом Сиваком в отношении Александра Илющенко началась еще в мае 2019 года. В ближайшее время станет известно — будет ли возбуждено уголовное дело.

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