26.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Видео массового избиения новосибирца на детской площадке появилось в соцсетях

18:15 26.12.2019 Фото: https://vk.com/perovomaika
0

Один из участников драки был одет в халат и держал в руках биту.

Видео массового избиения новосибирца на детской площадке появилось в соцсетях
Драка оказалась непродолжительной

В группе Вконтакте «Подслушано Первомайка» опубликовали видео избиения мужчины на детской площадке. Автор ролика указал, что инцидент произошёл на улице Твардовского в Новосибирске.

На записи видно, как одного человека избивают мужчина и девушка. Рядом находился новосибирец в халате и с битой в руке, а также ещё несколько человек. В комментариях к записи пользователи соцсети ужаснулись. Некоторые отметили, что стали свидетелями этого происшествия.

«Я вышел на балкон, посмотреть, кто орёт. Уже была концовка конфликта, так и не понял: кто, кого и за что», — написал подписчик сообщества.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, происшествие произошло ещё в воскресенье, 22 декабря 2019 года. В полицию поступило сообщение о драке на улице Твардовского.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, участников конфликта уже не было. Заявление от пострадавшего в полицию не поступало, как и информация из медучреждений о нанесении телесных повреждений кому-либо.

Источник: Вести Новосибирск

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Найдут участников драки?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему нас опять обманули? Выплата пенсии будет только в январе!
18:16 26-12-2019
Почему нас опять обманули? Выплата пенсии будет только в январе!
Видео массового избиения новосибирца на детской площадке появилось в соцсетях
18:15 26-12-2019
Видео массового избиения новосибирца на детской площадке появилось в соцсетях
БердскВыбрали перевозчика для вывоза мусора в Бердске
18:00 26-12-2019
Выбрали перевозчика для вывоза мусора в Бердске
Подорвали внедорожник чиновника в Воронежской области
18:00 26-12-2019
Подорвали внедорожник чиновника в Воронежской области
Проиграл в драке с глухарем российский сноубордист
17:45 26-12-2019
Проиграл в драке с глухарем российский сноубордист
Веселые игры для встречи нового 2020 года
17:33 26-12-2019
Веселые игры для встречи нового 2020 года
БердскНаталья Жаворонок из Бердска: Я приезжаю в онкологию, а ее нет — умерла она
17:30 26-12-2019
Наталья Жаворонок из Бердска: Я приезжаю в онкологию, а ее нет — умерла она
Бердск"С этим я смириться не мог": Почему не отдает в аренду землю набережной бизнесмену Илющенко, рассказал мэр Бердска
17:28 26-12-2019
Можно пить на новый год: 5 самых безопасных алкогольных напитков
17:15 26-12-2019
Можно пить на новый год: 5 самых безопасных алкогольных напитков
В Бердске для детей открыт набор на изучение самого востребованного языка программирования - Python
17:15 26-12-2019
В Бердске для детей открыт набор на изучение самого востребованного языка программирования - Python