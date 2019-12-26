Видео массового избиения новосибирца на детской площадке появилось в соцсетях

Один из участников драки был одет в халат и держал в руках биту.

Драка оказалась непродолжительной

В группе Вконтакте «Подслушано Первомайка» опубликовали видео избиения мужчины на детской площадке. Автор ролика указал, что инцидент произошёл на улице Твардовского в Новосибирске.

На записи видно, как одного человека избивают мужчина и девушка. Рядом находился новосибирец в халате и с битой в руке, а также ещё несколько человек. В комментариях к записи пользователи соцсети ужаснулись. Некоторые отметили, что стали свидетелями этого происшествия.

«Я вышел на балкон, посмотреть, кто орёт. Уже была концовка конфликта, так и не понял: кто, кого и за что», — написал подписчик сообщества.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, происшествие произошло ещё в воскресенье, 22 декабря 2019 года. В полицию поступило сообщение о драке на улице Твардовского.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, участников конфликта уже не было. Заявление от пострадавшего в полицию не поступало, как и информация из медучреждений о нанесении телесных повреждений кому-либо.

Источник: Вести Новосибирск