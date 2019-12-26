В Бердске для детей открыт набор на изучение самого востребованного языка программирования — Python

В большинстве школ города Бердска на уроках информатики старших классах в качестве учебного языка программирования до сих пор преподают классический Паскаль, который по сути своей является “мёртвым языком” и не отвечает современным задачам. Количество часов преподается немного, что явно недостаточно для сдачи ЕГЭ по информатике.
Сегодня в Бердске на базе центра робототехники SW Robot проводятся курсы по обучению языка программирования Python именно для школьников, по двум направлениям : Базовый курс Python и Олимпиадное программирование Python.
Базовый курс — больше всего подойдет для начинающих ребят, кто ещё не знаком с принципами и методами программирования как такового.
Олимпиадное программирование — предназначено готовить детей в возрасте от 12 до 17 лет к решению олимпиадных задач с последующим их участием в олимпиадах разного уровня от Областных соревнований, которые проходят на площадках различных ВУЗов города Новосибирска до Всероссийской олимпиады школьников в городе Москва.
Записать своего ребенка на курсы программирования вы можете по телефону +7(383) 380-40-40 или заполнить онлайн заявку на сайте проекта https://sw-robot.ru/otpravit-zayavku
Для справки :
|Python — это высокоуровневый язык программирования общего назначения. Обладает простым и понятным синтаксисом.
|За счет своей простоты является самым легким языком для входа в профессию разработчик.
|На Python можно создавать: сайты, игры, приложения, искусственный интеллект, блокчейн проекты и многое другое.
|Из-за простоты и быстрой разработки кода, Python является самым востребованным языком программирования. Практически все крупные it компании и стартапы, используют Python для реализации своих проектов.
Записать своего ребенка на курсы программирования вы можете по телефону +7(383) 380-40-40 или заполнить онлайн заявку на сайте проекта https://sw-robot.ru/otpravit-zayavku
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