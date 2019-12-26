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В Бердске для детей открыт набор на изучение самого востребованного языка программирования — Python

17:15 26.12.2019
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Разработчик Python сейчас пожалуй самая востребованная специальность в IT отрасли, заработная плата начинается от 60 000 рублей/мес и выше в Новосибирске по анализу портала поиска работы hh.ru

В Бердске для детей открыт набор на изучение самого востребованного языка программирования Python

В большинстве школ города Бердска на уроках информатики старших классах в качестве учебного языка программирования до сих пор преподают классический Паскаль, который по сути своей является “мёртвым языком” и не отвечает современным задачам. Количество часов преподается немного, что явно недостаточно для сдачи ЕГЭ по информатике.

Сегодня в Бердске на базе центра робототехники SW Robot проводятся курсы по обучению языка программирования Python именно для школьников, по двум направлениям : Базовый курс Python и Олимпиадное программирование Python.

Базовый курс — больше всего подойдет для начинающих ребят, кто ещё не знаком с принципами и методами программирования как такового.

Олимпиадное программирование — предназначено готовить детей в возрасте от 12 до 17 лет к решению олимпиадных задач с последующим их участием в олимпиадах разного уровня от Областных соревнований, которые проходят на площадках различных ВУЗов города Новосибирска до Всероссийской олимпиады школьников в городе Москва.

Записать своего ребенка на курсы программирования вы можете по телефону +7(383) 380-40-40 или заполнить онлайн заявку на сайте проекта https://sw-robot.ru/otpravit-zayavku

Для справки :

Python — это высокоуровневый язык программирования общего назначения. Обладает простым и понятным синтаксисом.
За счет своей простоты является самым легким языком для входа в профессию разработчик.
На Python можно создавать: сайты, игры, приложения, искусственный интеллект, блокчейн проекты и многое другое.
Из-за простоты и быстрой разработки кода, Python является самым востребованным языком программирования. Практически все крупные it компании и стартапы, используют Python для реализации своих проектов.
 

В Бердске для детей открыт набор на изучение самого востребованного языка программирования Python

Записать своего ребенка на курсы программирования вы можете по телефону +7(383) 380-40-40 или заполнить онлайн заявку на сайте проекта https://sw-robot.ru/otpravit-zayavku

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В Бердске для детей открыт набор на изучение самого востребованного языка программирования - Python