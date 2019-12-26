В рубрику «Сообщи свои новости» написала Анна:
Что за обман? Пенсии в Бердске все получат КАК и получали ВСЕГДА — в январе по своему графику. Об этом мне официально заявил отделение ПФ Бердска. А головная московская контора Пенсионного фонда России, мне подтвердила, что распоряжений о досрочной выплате по регионам ОНА НЕ НАПРАВЛЯЛА, т.е. сообщение пенсионного фонда России было очередным ОБМАНОМ граждан России, вероятно с целью улучшения своего авторитета среди граждан.
Почему нас опять обманули? Выплата пенсии будет только в январе!
18:16 26.12.2019
Пенсии в Бердске все получат КАК и получали ВСЕГДА — в январе по своему графику. Об этом мне официально заявил отделение ПФ Бердска
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Анна:
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Почему нас опять обманули? Выплата пенсии будет только в январе!
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