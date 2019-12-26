За изнасилование коллеги троим полицейским дали на всех 20 лет тюрьмы

В Уфе вечером в октябре прошлого года в здании отдела полиции указанные лица совершили сексуальное насилие над дознавателем отдела МВД России по Уфимскому району.

Павел Яромчук получил шесть лет колонии (обвинение просило восемь), Эдуард Матвеев и Салават Галиев — по семь (прокуратура настаивала на девяти для каждого)

26 декабря Кировский районный суд г. Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших начальников отделов МВД России по Уфимскому и Кармаскалинскому районам, а также бывшего начальника отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району, сообщает прокуратура Башкортостана.

Павел Яромчук получил шесть лет колонии (обвинение просило восемь), Эдуард Матвеев и Салават Галиев — по семь (прокуратура настаивала на девяти для каждого).

Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера).

Следователями и криминалистами регионального управления СК России был проделан значительный объем работы с целью обнаружения и фиксации следов совершенного преступления: по местам жительства и работы фигурантов были проведены обыски, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения по ходу передвижения обвиняемых до и после совершенного преступления, следственно-оперативным путем проверены и опровергнуты представленные алиби подсудимых, проведен ряд сложных экспертных исследований, в том числе в экспертных учреждениях другого региона.

В суде установлено, что вечером в октябре прошлого года в здании отдела полиции указанные лица совершили сексуальное насилие над дознавателем отдела МВД России по Уфимскому району.

Обвиняемые вину в инкриминируемых преступлениях не признали.

Суд назначил бывшим начальникам территориальных отделов полиции наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима каждому, начальнику отдела по вопросам миграции – 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.