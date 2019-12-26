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За изнасилование коллеги троим полицейским дали на всех 20 лет тюрьмы

20:40 26.12.2019 Фото: gulagu.net
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В Уфе вечером в октябре прошлого года в здании отдела полиции указанные лица совершили сексуальное насилие над дознавателем отдела МВД России по Уфимскому району.

За изнасилование коллеги троим полицейским дали на всех 20 лет тюрьмы
Павел Яромчук получил шесть лет колонии (обвинение просило восемь), Эдуард Матвеев и Салават Галиев — по семь (прокуратура настаивала на девяти для каждого)

26 декабря  Кировский районный суд г. Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших начальников отделов МВД России по Уфимскому и Кармаскалинскому районам, а также бывшего начальника отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району, сообщает прокуратура Башкортостана.

Павел Яромчук получил шесть лет колонии (обвинение просило восемь), Эдуард Матвеев и Салават Галиев — по семь (прокуратура настаивала на девяти для каждого).

Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера).

Следователями и криминалистами регионального управления СК России был проделан значительный объем работы с целью обнаружения и фиксации следов совершенного преступления: по местам жительства и работы фигурантов были проведены обыски, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения по ходу передвижения обвиняемых до и после совершенного преступления, следственно-оперативным путем проверены и опровергнуты представленные алиби подсудимых, проведен ряд сложных экспертных исследований, в том числе в экспертных учреждениях другого региона.

В суде установлено, что вечером в октябре прошлого года в здании отдела полиции указанные лица совершили сексуальное насилие над дознавателем отдела МВД России по Уфимскому району.

Обвиняемые вину в инкриминируемых преступлениях не признали.

Суд назначил бывшим начальникам территориальных отделов полиции наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима каждому, начальнику отдела по вопросам миграции – 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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От редакции

Достойные цифры?

Аноним, 26 декабря 2019 20:48
По 20-каждому,было бы справедливо...
Поросёнок Пётр, 26 декабря 2019 20:49
В нынешние прекрасные времена поди разбери, где бандиты, насильники, крышеватели криминальных бизнесов, а где доблестные стражи порядка, зачастую, это одно и тоже

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