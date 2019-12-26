Путин: сделать все для роста доходов россиян и повышения уровня жизни

«В последний квартал уходящего года, даже начиная с третьего, мы видим определенные темпы роста доходов населения и реальных заработных плат. Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и, наоборот, усилена», — сказал он.

При этом Путин отметил, что за прошедший год есть и осязаемые успехи в отношении повышения качества жизни россиян. Связаны они, по его словам, в частности, с развитием транспортной инфраструктуры

Президент России Владимир Путин призвал сделать все для улучшения структуры и качества экономики, чтобы повысить уровень жизни граждан.

«Очевидно, что тех темпов роста, которые мы достигли, нам недостаточно, — сказал он на встрече с правительством по итогам года. — Нужно сделать все для того, чтобы увеличить темпы роста экономики, улучшить ее структуру и качество».

Президент напомнил, что именно этому посвящены национальные проекты и национальные цели развития. «Вместе будем работать над тем, чтобы двигаться дальше по достижению этих целей, — добавил он. — Разумеется, это само по себе не является самоцелью. Самоцелью является улучшение жизни граждан».

По мнению президента, остаются вопросы, связанные с реальными доходами населения.

При этом Путин отметил, что за прошедший год есть и осязаемые успехи в отношении повышения качества жизни россиян. Связаны они, по его словам, в частности, с развитием транспортной инфраструктуры.

«Крупные инфраструктурные проекты у нас реализуются, это, действительно, очень хорошая база для развития определенных ключевых отраслей экономики, а за ним, я уверен, должны последовать и главные результаты, связанные с уровнем жизни наших граждан», — заявил президент.

Путин также назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан.

«В последний квартал уходящего года, даже начиная с третьего, мы видим определенные темпы роста доходов населения и реальных заработных плат. Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и, наоборот, усилена», — сказал он.

«Вот это задача номер один», — подчеркнул российский лидер.

Макроэкономическая база развития

По словам президента, в России создана хорошая макроэкономическая база развития, это уникальный результат.

«Из того, что нельзя не отметить в качестве позитива — это создание хорошей макроэкономической базы развития, — сказал он. — Это уникальный результат, в нашей новейшей истории ничего подобного не было».

Путин заметил, что встреча с правительством в таком формате перед Новым годом является традиционной и служит для подведения итогов.

Глава государства констатировал, что правительство вместе с Центральным банком вышло на минимальный уровень инфляции, который колеблется около 3%.

«Мы с вами на производственных совещаниях много раз об этом говорили, говорили о том, что может быть не нужно стремиться к тому, что мы сегодня имеем, может дать больше денег в экономику и тогда мы ее немножко раскачаем, разгоним, — сказал президент. — Но это все сослагательное наклонение, а то, что макроэкономический фундамент дает возможность развития, это совершенно очевидный факт».

Источник: Интерфакс