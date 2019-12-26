Путин: сделать все для роста доходов россиян и повышения уровня жизни

Президент России Владимир Путин призвал сделать все для улучшения структуры и качества экономики, чтобы повысить уровень жизни граждан.
«Очевидно, что тех темпов роста, которые мы достигли, нам недостаточно, — сказал он на встрече с правительством по итогам года. — Нужно сделать все для того, чтобы увеличить темпы роста экономики, улучшить ее структуру и качество».
Президент напомнил, что именно этому посвящены национальные проекты и национальные цели развития. «Вместе будем работать над тем, чтобы двигаться дальше по достижению этих целей, — добавил он. — Разумеется, это само по себе не является самоцелью. Самоцелью является улучшение жизни граждан».
По мнению президента, остаются вопросы, связанные с реальными доходами населения.
При этом Путин отметил, что за прошедший год есть и осязаемые успехи в отношении повышения качества жизни россиян. Связаны они, по его словам, в частности, с развитием транспортной инфраструктуры.
«Крупные инфраструктурные проекты у нас реализуются, это, действительно, очень хорошая база для развития определенных ключевых отраслей экономики, а за ним, я уверен, должны последовать и главные результаты, связанные с уровнем жизни наших граждан», — заявил президент.
Путин также назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан.
«В последний квартал уходящего года, даже начиная с третьего, мы видим определенные темпы роста доходов населения и реальных заработных плат. Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и, наоборот, усилена», — сказал он.
«Вот это задача номер один», — подчеркнул российский лидер.
Макроэкономическая база развития
По словам президента, в России создана хорошая макроэкономическая база развития, это уникальный результат.
«Из того, что нельзя не отметить в качестве позитива — это создание хорошей макроэкономической базы развития, — сказал он. — Это уникальный результат, в нашей новейшей истории ничего подобного не было».
Путин заметил, что встреча с правительством в таком формате перед Новым годом является традиционной и служит для подведения итогов.
Глава государства констатировал, что правительство вместе с Центральным банком вышло на минимальный уровень инфляции, который колеблется около 3%.
«Мы с вами на производственных совещаниях много раз об этом говорили, говорили о том, что может быть не нужно стремиться к тому, что мы сегодня имеем, может дать больше денег в экономику и тогда мы ее немножко раскачаем, разгоним, — сказал президент. — Но это все сослагательное наклонение, а то, что макроэкономический фундамент дает возможность развития, это совершенно очевидный факт».
Источник: Интерфакс
Впрочем, Владимир Владимирович в общем-то не врал, все окружающие его питерские друзья, самым невероятным образом, за 20 лет его царствования, стали долларовыми миллиардерами, тут вопросов нет, но, мы же говорим о простых россиянах.
Все мы помним "Стратегию 2020" или не все? Давайте вспоминать.
Стратегия 2020 — Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года. В ней были обозначены общие цели, которые предлагалось достичь Правительству Российской Федерации до 2020 года. Утверждена 17 Ноября 2008 года.
Увеличения ожидаемой продолжительности жизни на 2,5 года;
рост ВВП на 37—38 %;
рост производительности труда на 40—41 %;
снижение энергоемкости ВВП на 17-19 %;
рост реальных располагаемых доходов населения — на 53-54 %;
рост инвестиций в основной капитал на 80—85 % и т. д.
Стратегия 2020 состоит из 25 глав, объединённых в 6 разделов.
Нужно ли говорить, что ни один из этих пунктов выполнен не был, ни один!
Помимо стратегии у нас ещё был памятный съезд ЕР в 2011 году с не менее памятными заявлениями https://youtu.be/8J3Dhj4CNCs Ничего из заявленного тоже выполнено не было
Что бывает в цивилизованных странах, если правительство и правящая партия постоянно врёт и не выполняет своих обещаний? Ну, можно предположить, но, у России свой путь!
Коммунизм к 1980 году, отдельная квартира каждому гражданину к 2000 и всеобщее процветание к 2020.
Как всё же прекрасно, что нашей страной руководят честные, ответственные и отвечающие за свои слова политики Нас ждёт великой будущее!!!!!
Во всяком случаи я точно лицо без гражданства ( этак года уже четыре)