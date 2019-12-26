Все про кошачий сон: почему кошка спит в ногах хозяина, спящая на пороге кошка общается с домовым?

Кошки, несмотря на свою «домашнюю» натуру, считаются самыми загадочными животными на планете

Кошки считаются самым популярным видом домашних животных во многих странах мира. Они милые, но своенравные, что заставляет людей любить их с еще большей силой. За своими питомцами многие хозяева замечали массу интересных привычек, в которых угадывается особый смысл. Например, почему кошки так любят спать в ногах у хозяев? Есть ли в этом какое-то особенное значение?

Многие говорят о том, что кошки очень много спят. Объяснение находится вполне логичное — вероятно, эти животные чрезмерно ленивы. С таким мнением готовы поспорить ученые. Средняя продолжительность сна кошки для поддержания здоровья должна составлять не менее 16 часов в сутки — это заложено природой. Кошки относятся к хищникам, а потому нуждаются в силах для охоты на жертву. Поэтому их организм автоматически настроен на длительные периоды отдыха.

Особенности кошачьего сна



Наука о кошачьем сне знает многое. Например, доподлинно известно, что кошка даже во время сна не теряет чуткий слух и нюх — она всегда готова к возможной опасности.

У кошек есть две фазы сна — медленный и быстрый. Первый отличается полным расслабленным состоянием, но в это время ваш питомец находится в полудреме, а потому реагирует на все раздражающие факторы извне.

Быстрый сон более глубокий, но длится он недолго — в это время кошки могут видеть красочные сны. Наблюдать в это время за животным очень увлекательно — во сне оно выказывает массу неповторимых эмоций, ведь мысленно охотится за добычей, развлекается или переживает другие жизненные ситуации.

Почему кошка спит в ногах у хозяина

Кошки считаются очень претензионными животными, и именно поэтому комфорт для них превыше всего. Они желают отдыхать максимально удобно, из-за чего и ищут себе максимально подходящее место — ноги хозяев в данном случае всегда в приоритете.

Объяснений такому поведению сразу несколько:

энергетическая теория гласит о том, что сон в ногах хозяина кошка выбирает из любви к нему: питомец способен нейтрализовать всю негативную энергию другого живого существа, и именно любимому хозяину питомец пытается помочь избавиться от всего ненужного;

физиологическая теория утверждает, что ноги кошка выбирает из-за любви к теплу — люди зачастую укрывают одеялом именно ноги, а потому кошкам приходится подстраиваться под данную привычку;

эмоциональная теория твердит — в ногах хозяина кошка чувствует себя наиболее безопасно, а потому может расслабиться во время необходимого ей отдыха;

кошка может спать в ногах еще и из желания быть начеку — она хочет все время быть рядом с хозяином, а потому старается следить за всеми его передвижениями по дому. Сон в ногах помогает держать ситуацию под контролем — любимый человек никуда не уйдет, не потревожив своего питомца.

Интересные факты и приметы о кошках

Кошки, несмотря на свою «домашнюю» натуру, считаются самыми загадочными животными на планете. С их поведением связана уйма примет и поверий.

Например, кошка перебирает лапами на груди или спине человека — что это значит? Ученые говорят, что животное проделывает подобную манипуляцию, когда целиком и полностью доверяет хозяину. Движения идентичны тем, которые котята совершают в детстве, у материнской груди.

Спящая на столе кошка принесет в дом неприятности. Мнение сложилось еще в давние времена, когда животные считались переносчиками многих болезней и инфекций. На самом же деле народная примета является мифом — ученые уверены, что стол коты выбирают как лучший наблюдательный пункт в доме.

Спящая на пороге кошка общается с домовым. Такая примета до сих пор имеет свою актуальность. Считается, что порог дома — это грань, которая защищает энергетику каждого жилища. Кошка укладывается туда в качестве главной защитницы, не пропускающей негатив к другим домочадцам.

Поведение кошки предсказывает погоду: спящий на спине питомец намекает на скорую оттепель, а свернувшись клубком кошка говорит вам о приближении похолодания.

Источник: TheRussianTimes