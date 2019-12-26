Все про кошачий сон: почему кошка спит в ногах хозяина, спящая на пороге кошка общается с домовым?

Кошки считаются самым популярным видом домашних животных во многих странах мира. Они милые, но своенравные, что заставляет людей любить их с еще большей силой. За своими питомцами многие хозяева замечали массу интересных привычек, в которых угадывается особый смысл. Например, почему кошки так любят спать в ногах у хозяев? Есть ли в этом какое-то особенное значение?
Многие говорят о том, что кошки очень много спят. Объяснение находится вполне логичное — вероятно, эти животные чрезмерно ленивы. С таким мнением готовы поспорить ученые. Средняя продолжительность сна кошки для поддержания здоровья должна составлять не менее 16 часов в сутки — это заложено природой. Кошки относятся к хищникам, а потому нуждаются в силах для охоты на жертву. Поэтому их организм автоматически настроен на длительные периоды отдыха.
Особенности кошачьего сна
У кошек есть две фазы сна — медленный и быстрый. Первый отличается полным расслабленным состоянием, но в это время ваш питомец находится в полудреме, а потому реагирует на все раздражающие факторы извне.
Быстрый сон более глубокий, но длится он недолго — в это время кошки могут видеть красочные сны. Наблюдать в это время за животным очень увлекательно — во сне оно выказывает массу неповторимых эмоций, ведь мысленно охотится за добычей, развлекается или переживает другие жизненные ситуации.
Почему кошка спит в ногах у хозяина
Кошки считаются очень претензионными животными, и именно поэтому комфорт для них превыше всего. Они желают отдыхать максимально удобно, из-за чего и ищут себе максимально подходящее место — ноги хозяев в данном случае всегда в приоритете.
Объяснений такому поведению сразу несколько:
энергетическая теория гласит о том, что сон в ногах хозяина кошка выбирает из любви к нему: питомец способен нейтрализовать всю негативную энергию другого живого существа, и именно любимому хозяину питомец пытается помочь избавиться от всего ненужного;
физиологическая теория утверждает, что ноги кошка выбирает из-за любви к теплу — люди зачастую укрывают одеялом именно ноги, а потому кошкам приходится подстраиваться под данную привычку;
эмоциональная теория твердит — в ногах хозяина кошка чувствует себя наиболее безопасно, а потому может расслабиться во время необходимого ей отдыха;
кошка может спать в ногах еще и из желания быть начеку — она хочет все время быть рядом с хозяином, а потому старается следить за всеми его передвижениями по дому. Сон в ногах помогает держать ситуацию под контролем — любимый человек никуда не уйдет, не потревожив своего питомца.
Интересные факты и приметы о кошках
Кошки, несмотря на свою «домашнюю» натуру, считаются самыми загадочными животными на планете. С их поведением связана уйма примет и поверий.
Например, кошка перебирает лапами на груди или спине человека — что это значит? Ученые говорят, что животное проделывает подобную манипуляцию, когда целиком и полностью доверяет хозяину. Движения идентичны тем, которые котята совершают в детстве, у материнской груди.
Спящая на столе кошка принесет в дом неприятности. Мнение сложилось еще в давние времена, когда животные считались переносчиками многих болезней и инфекций. На самом же деле народная примета является мифом — ученые уверены, что стол коты выбирают как лучший наблюдательный пункт в доме.
Спящая на пороге кошка общается с домовым. Такая примета до сих пор имеет свою актуальность. Считается, что порог дома — это грань, которая защищает энергетику каждого жилища. Кошка укладывается туда в качестве главной защитницы, не пропускающей негатив к другим домочадцам.
Поведение кошки предсказывает погоду: спящий на спине питомец намекает на скорую оттепель, а свернувшись клубком кошка говорит вам о приближении похолодания.
Источник: TheRussianTimes