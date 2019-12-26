Упаковываем подарок к Новому году быстро и красиво

Не бойтесь придумывать свои способы декорирования упаковки. Импровизируйте. Не забывайте, что можно использовать такие элементы декора, которые есть дома у каждого. Это могут быть пуговицы, бусинки, шишки и всё, что вам нравится.

Стильно упаковать подарки можно при помощи крафт-бумаги

Упаковка подарка в магазине обходится недешево, а конечный результат не всегда оправдывает ожидания. Это ли не повод сделать ее самому? Элементами декора может быть все, что угодно: палочки корицы, цветные ленты или бумага-крафт. Как легко и быстро упаковать подарок, рассказала дизайнер Renart studio — Анна Шалаева.

Вариант №1

Вам потребуется простая бумага-крафт, миниатюрная бирочка, которую можно сделать самим или купить в специализированном магазине, маленькая прищепка, палочки корицы и декоративная лента.

Отрежьте кусок крафта так, чтобы он полностью закрывал боковые стороны подарка. Заверните его в бумагу. Кончики упаковки можно заклеить декоративным скотчем. Не бойтесь клеить его поверх упаковки, это придаст вашему подарку оригинальность.

Далее возьмите ленту, оберните ею подарок и завяжите бант. Прикрепите к ней бирочку с помощью прищепки, на ней вы можете написать имя того счастливца, которому достанется такой шикарный подарок. Завершающий элемент нашей упаковки – это палочки корицы. Приклейте их либо с помощью скотча, либо обычным клеем.

Вариант №2

Другой вариант упаковки – с помощью бумаги-крафт и двух атласных лент разного цвета. Оберните подарок бумагой, затем, отступив от края небольшое расстояние, повяжите розовые ленты справа и слева, так, чтобы они располагалась параллельно друг другу. Не завязывайте их, а соедините концы с помощью двухстороннего скотча. Зеленые ленты пропустите поверх розовых (тоже с двух сторон, только перпендикулярно розовым), и завяжите их бантами.

Вариант №3

Еще один вариант упаковки: вам потребуется маленький крафт-пакет, бумажные рукавички, которые вы можете вырезать самостоятельно из обычной бумаги, белый карандаш и цветная верёвка. Хорошо использовать фигурный дырокол, с помощью которого вы можете сделать интересный декор, в нашем случае – это маленькие звездочки, их можно положить в подарок или наклеить на упаковку.

Верхнюю часть пакета нужно обернуть специальной цветной веревкой, к ее концам приделать рукавичку, на задней стороне пакета наклеить звезды, а на передней с помощью имеющегося трафарета вы можете нарисовать звездочки белым карандашом.

Не бойтесь придумывать свои способы декорирования упаковки. Импровизируйте. Не забывайте, что можно использовать такие элементы декора, которые есть дома у каждого. Это могут быть пуговицы, бусинки, шишки и всё, что вам нравится.

Источник: АиФ