Показалось умерла: мать выбросила 3-месячную дочку на обочине дороги в Кемерове

мать выбросила 3-месячную дочку на обочине дороги в Кемерове

24 декабря 2019 года в городе Кемерово поступило сообщение о безвестном исчезновении 36-летней женщины с 3-месячной дочерью. Для всестороннего изучения и установления обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), пишет сайт СК по Кемеровской области.

В ходе установления обстоятельств произошедшего выяснено, что женщина с дочерью уехала из дома на автомобиле. Через несколько часов ее остановили сотрудники полиции на границе трассы города Кемерово – Томска, однако ребенка с ней не оказалось, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Следователи совместно с сотрудниками полиции при участии волонтеров незамедлительно организовали розыскные мероприятия пропавшего ребенка: осматривается маршрут передвижения женщины от дома до места ее задержания, допрашиваются очевидцы, устанавливаются водители с видеорегистраторами, которые в обозначенное время проезжали по данной дороге. Произведен осмотр квартиры, изъяты детские вещи, допрошен отец ребенка. Мать ребенка задержана. Следствию она поясняет, что дочь поперхнулась. Посчитав, что девочка умерла, она оставила ее тело на обочине дороги. В ближайшее время планируется помещение подозреваемой в лечебное учреждение для установления ее психического состояния.

Уголовное дело передано для расследования в аппарат следственного управления.