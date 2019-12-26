43-летняя учительница показала ученикам всю анатомию человека на собственном теле в Испании

Учительница из Испании Вероника Дуке стала звездой интернета благодаря своему неординарному подходу к обучению детей

Учительница из Испании Вероника Дуке стала звездой интернета благодаря своему неординарному подходу к обучению детей. Девушка решила наглядным примерам объяснить своим ученикам анатомию человека. Муж Вероники опубликовал фото своей супруги с урока на своей странице в Twitter.

43-летняя испанская учительница, решила на себе показать ученикам такой предмет, как анатомия. Учительница заказала себе купальник, на котором максимально реалистично изображены человеческие органы (мышцы, связки и т.д.).

В Bored Panda сообщалось, что когда Вероника на AliExpress обнаружила оригинальный купальник, то, тут же не медля, решила его заказать, с полезной целью.

Сообразительная учительница использует новые методы в образовании

Супруг испанской учительницы решил поделиться уроком своей супруги в соцсетях. Более того, мужчина не перестает восхищаться своей женой, и называет ее «вулканом идей». Он гордится тем, что рядом с ним такая сообразительная женщина.

Сейчас на опубликованном посте с фотографией сообразительной испанской учительницы собрал свыше 65 000 лайков, и 13 000 людей поделились этим фото. В комментариях люди писали, что таких оригинальных идей для обучения надо больше.

Источник: TheRussianTimes