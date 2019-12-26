26.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Зафиксирован случай заражения сибирской язвой в Ставропольском крае

22:47 26.12.2019 Фото: wikipedia.org
0

Сейчас выясняется, успела ли болезнь распространиться дальше — специалисты обходят все места, где содержатся животные, в непосредственной близости от того места, где была обнаружена сибирская язва.

Зафиксирован случай заражения сибирской язвой в Ставропольском крае
В резерве министерства здравоохранения Ставропольского края достаточно вакцины против сибирской язвы

В Ставропольском крае медики обнаружили случай заражения сибирской язвой. Опасное инфекционное заболевание обнаружили у жительницы села Подлужного Изобильненского городского округа, заявил губернатор региона Владимир Владимиров.

» Женщина госпитализирована, получает все необходимое лечение. Состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет», — написал глава края.

В очаге заболевания проведена дезинфекция. Сейчас выясняется, успела ли болезнь распространиться дальше — специалисты обходят все места, где содержатся животные, в непосредственной близости от того места, где была обнаружена сибирская язва.

«В населенном пункте осуществляется весь комплекс необходимых лечебных и диагностических мероприятий. Организовано медицинское наблюдение за всеми, кто так или иначе контактировал с заболевшей», — добавил Владимиров.

Отмечается, что в резерве министерства здравоохранения Ставропольского края достаточно вакцины против сибирской язвы.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Боитесь заразиться заболеванием, которое, казалось бы, уже кануло в лета?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему выросли цены на квартиры в новостройках?
23:56 26-12-2019
Почему выросли цены на квартиры в новостройках?
Умер дед Мороз во время раздачи подарков в детском саду Североморска
23:33 26-12-2019
Умер дед Мороз во время раздачи подарков в детском саду Североморска
5 правил выбора хорошего Новогоднего подарка
23:18 26-12-2019
5 правил выбора хорошего Новогоднего подарка
21 тысяча многодетных семей воспользовались господдержкой для погашения ипотеки
23:18 26-12-2019
21 тысяча многодетных семей воспользовались господдержкой для погашения ипотеки
Какие перемены ждут школу в 2020 году?
23:09 26-12-2019
Какие перемены ждут школу в 2020 году?
Регистрировать новые автомобили можно будет без посещения ГИБДД
22:55 26-12-2019
Регистрировать новые автомобили можно будет без посещения ГИБДД
Зафиксирован случай заражения сибирской язвой в Ставропольском крае
22:47 26-12-2019
Зафиксирован случай заражения сибирской язвой в Ставропольском крае
Ну еще одну конфетку: Сколько сладостей можно дать ребенку из новогоднего подарка?
22:39 26-12-2019
Ну еще одну конфетку: Сколько сладостей можно дать ребенку из новогоднего подарка?
Омолаживающий крем: получила тяжелую инвалидность используя антивозрастной крем жительница Калифорнии
22:32 26-12-2019
Омолаживающий крем: получила тяжелую инвалидность используя антивозрастной крем жительница Калифорнии
Единую базу готовности стать донором органов после смерти создадут в России
22:23 26-12-2019
Единую базу готовности стать донором органов после смерти создадут в России