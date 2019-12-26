Зафиксирован случай заражения сибирской язвой в Ставропольском крае

Сейчас выясняется, успела ли болезнь распространиться дальше — специалисты обходят все места, где содержатся животные, в непосредственной близости от того места, где была обнаружена сибирская язва.

В резерве министерства здравоохранения Ставропольского края достаточно вакцины против сибирской язвы

В Ставропольском крае медики обнаружили случай заражения сибирской язвой. Опасное инфекционное заболевание обнаружили у жительницы села Подлужного Изобильненского городского округа, заявил губернатор региона Владимир Владимиров.

» Женщина госпитализирована, получает все необходимое лечение. Состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет», — написал глава края.

В очаге заболевания проведена дезинфекция. Сейчас выясняется, успела ли болезнь распространиться дальше — специалисты обходят все места, где содержатся животные, в непосредственной близости от того места, где была обнаружена сибирская язва.

«В населенном пункте осуществляется весь комплекс необходимых лечебных и диагностических мероприятий. Организовано медицинское наблюдение за всеми, кто так или иначе контактировал с заболевшей», — добавил Владимиров.

Отмечается, что в резерве министерства здравоохранения Ставропольского края достаточно вакцины против сибирской язвы.

Источник: РГ