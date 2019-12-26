26.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Ну еще одну конфетку: Сколько сладостей можно дать ребенку из новогоднего подарка?

22:39 26.12.2019 Фото: pxhere.com
0

Внимательно читайте состав продуктов: как правило, дети потребляют сахара в три раза больше, чем можно. В том числе из-за того, что быстрые углеводы в составе кроются под различными терминами.

Новогодние праздники — испытание для детских зубов: сладкие подарки сыпятся на детей отовсюду — детские сады, школы, кружки и секции как будто сговорившись соревнуются, кто вручит больше конфет и прочих сладостей. Это чревато не только кариесом, избыток сладкого — серьезный удар по печени и кишечнику.

Педиатр Татьяна Буцкая, руководитель всероссийского общественного движения «Совет матерей», рассказала, чем опасны сладкие новогодние подарки, а также пояснила, кому и сколько сахара можно съесть в день.

Беда «быстрых углеводов» — то есть конфет, шоколада, печенья, вафель и прочих сладких и мучных продуктов — в том, что они слишком быстро и просто поставляют глюкозу в организм. В умеренных количествах она необходима, однако избыток этого вещества чреват аллергией, нервной возбудимостью, сахарным диабетом, кариесом, пониженным иммунитетом и прочими неприятными последствиями.

До трех лет детям не рекомендуются сладости ни в каком виде. Малыши получают достаточно глюкозы из каш, макарон, фруктов. От 3 до 6 лет безопасным количеством считается 20 граммов сахара. Это не только тот сахар, который мы кладем в чай. Речь идет и о других подсластителях — карамели, меде, патоке, сиропах, фруктозе. Внимательно читайте состав продуктов: как правило, дети потребляют сахара в три раза больше, чем можно. В том числе из-за того, что быстрые углеводы в составе кроются под различными терминами.

В возрасте 7-11 лет врачи считают допустимым 24 грамма сахара в день, с 11 до 18 лет — 30 граммов. Здравомыслящим родителям стоит задуматься о полезной альтернативе магазинным лакомствам. Оптимальное решение — это сухофрукты. Попробуйте печь сладости дома: так вы сможете контролировать количество сахара.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А ваши дети кушают много сладостей? Стараетесь заменять конфеты натуральными сладостями?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему выросли цены на квартиры в новостройках?
23:56 26-12-2019
Почему выросли цены на квартиры в новостройках?
Умер дед Мороз во время раздачи подарков в детском саду Североморска
23:33 26-12-2019
Умер дед Мороз во время раздачи подарков в детском саду Североморска
5 правил выбора хорошего Новогоднего подарка
23:18 26-12-2019
5 правил выбора хорошего Новогоднего подарка
21 тысяча многодетных семей воспользовались господдержкой для погашения ипотеки
23:18 26-12-2019
21 тысяча многодетных семей воспользовались господдержкой для погашения ипотеки
Какие перемены ждут школу в 2020 году?
23:09 26-12-2019
Какие перемены ждут школу в 2020 году?
Регистрировать новые автомобили можно будет без посещения ГИБДД
22:55 26-12-2019
Регистрировать новые автомобили можно будет без посещения ГИБДД
Зафиксирован случай заражения сибирской язвой в Ставропольском крае
22:47 26-12-2019
Зафиксирован случай заражения сибирской язвой в Ставропольском крае
Ну еще одну конфетку: Сколько сладостей можно дать ребенку из новогоднего подарка?
22:39 26-12-2019
Ну еще одну конфетку: Сколько сладостей можно дать ребенку из новогоднего подарка?
Омолаживающий крем: получила тяжелую инвалидность используя антивозрастной крем жительница Калифорнии
22:32 26-12-2019
Омолаживающий крем: получила тяжелую инвалидность используя антивозрастной крем жительница Калифорнии
Единую базу готовности стать донором органов после смерти создадут в России
22:23 26-12-2019
Единую базу готовности стать донором органов после смерти создадут в России