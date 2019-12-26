Ну еще одну конфетку: Сколько сладостей можно дать ребенку из новогоднего подарка?

Новогодние праздники — испытание для детских зубов: сладкие подарки сыпятся на детей отовсюду — детские сады, школы, кружки и секции как будто сговорившись соревнуются, кто вручит больше конфет и прочих сладостей. Это чревато не только кариесом, избыток сладкого — серьезный удар по печени и кишечнику.

Педиатр Татьяна Буцкая, руководитель всероссийского общественного движения «Совет матерей», рассказала, чем опасны сладкие новогодние подарки, а также пояснила, кому и сколько сахара можно съесть в день.

Беда «быстрых углеводов» — то есть конфет, шоколада, печенья, вафель и прочих сладких и мучных продуктов — в том, что они слишком быстро и просто поставляют глюкозу в организм. В умеренных количествах она необходима, однако избыток этого вещества чреват аллергией, нервной возбудимостью, сахарным диабетом, кариесом, пониженным иммунитетом и прочими неприятными последствиями.

До трех лет детям не рекомендуются сладости ни в каком виде. Малыши получают достаточно глюкозы из каш, макарон, фруктов. От 3 до 6 лет безопасным количеством считается 20 граммов сахара. Это не только тот сахар, который мы кладем в чай. Речь идет и о других подсластителях — карамели, меде, патоке, сиропах, фруктозе. Внимательно читайте состав продуктов: как правило, дети потребляют сахара в три раза больше, чем можно. В том числе из-за того, что быстрые углеводы в составе кроются под различными терминами.

В возрасте 7-11 лет врачи считают допустимым 24 грамма сахара в день, с 11 до 18 лет — 30 граммов. Здравомыслящим родителям стоит задуматься о полезной альтернативе магазинным лакомствам. Оптимальное решение — это сухофрукты. Попробуйте печь сладости дома: так вы сможете контролировать количество сахара.

Источник: РГ