26.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

Омолаживающий крем: получила тяжелую инвалидность используя антивозрастной крем жительница Калифорнии

22:32 26.12.2019 Фото: pxhere.com
0

Использованный крем содержал метилртуть — чрезвычайно токсичное вещество. Женщина получила тяжелую инвалидность: она питается через зонд, не может разговаривать и обслуживать себя.

Омолаживающий крем: получила тяжелую инвалидность используя антивозрастной крем жительница Калифорнии
Некоторые отбеливающие кожу косметические средства содержат ртуть

В США зафиксирован первый за 50 лет случай отравления метилртутью. Жительница Калифорнии воспользовалась кремом мексиканского производства, содержащим это вещество.

Американка пользовалась кремами против пигментации дважды в день в течение семи лет. Через некоторое время она обратилась к врачу с жалобами на непроизвольные мышечные движения и слабость в плечах и руках. Спустя 2 недели после амбулаторного лечения, которое не принесло результатов, ее госпитализировали: у пациентки упало зрение, походка стала неустойчивой, возникли трудности с речью. Анализы показали, что причиной стало отравление ртутью.

Курс лечения от отравления тяжелыми металлами не помог женщине. Как выяснилось, использованный крем содержал метилртуть — чрезвычайно токсичное вещество: оно дает более выраженное поражение нервной системой, нежели обычная ртуть. Женщина получила тяжелую инвалидность: она питается через зонд, не может разговаривать и обслуживать себя.

Ведущий автор исследования этого случая, доктор Пол Бланк из Калифорнийского университета в Сан-Франциско пояснил, что некоторые отбеливающие кожу косметические средства содержат ртуть, но с содержанием метилртути в косметике специалисты столкнулись впервые. Специалисты университета предупредили потребителей о необходимости избегать средств без этикеток, а также кремов ручной работы.Женщина получила тяжелую инвалидность: она питается через зонд, не может разговаривать и обслуживать себя.

Ранее американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов распространило предупреждение, что некоторые антивозрастные осветляющие кожу средства могут содержать ртуть в составе.

Были случаи, когда ртуть использовалась в подростковой косметике для лечения акне. Такие средства продаются в США нелегально и производятся они, как правило, в испаноязычных, азиатских, африканских и ближневосточных странах. Некоторые привозят косметику с ртутью из заграничных поездок.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы всегда смотрите состав кремов, косметики?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему выросли цены на квартиры в новостройках?
23:56 26-12-2019
Почему выросли цены на квартиры в новостройках?
Умер дед Мороз во время раздачи подарков в детском саду Североморска
23:33 26-12-2019
Умер дед Мороз во время раздачи подарков в детском саду Североморска
5 правил выбора хорошего Новогоднего подарка
23:18 26-12-2019
5 правил выбора хорошего Новогоднего подарка
21 тысяча многодетных семей воспользовались господдержкой для погашения ипотеки
23:18 26-12-2019
21 тысяча многодетных семей воспользовались господдержкой для погашения ипотеки
Какие перемены ждут школу в 2020 году?
23:09 26-12-2019
Какие перемены ждут школу в 2020 году?
Регистрировать новые автомобили можно будет без посещения ГИБДД
22:55 26-12-2019
Регистрировать новые автомобили можно будет без посещения ГИБДД
Зафиксирован случай заражения сибирской язвой в Ставропольском крае
22:47 26-12-2019
Зафиксирован случай заражения сибирской язвой в Ставропольском крае
Ну еще одну конфетку: Сколько сладостей можно дать ребенку из новогоднего подарка?
22:39 26-12-2019
Ну еще одну конфетку: Сколько сладостей можно дать ребенку из новогоднего подарка?
Омолаживающий крем: получила тяжелую инвалидность используя антивозрастной крем жительница Калифорнии
22:32 26-12-2019
Омолаживающий крем: получила тяжелую инвалидность используя антивозрастной крем жительница Калифорнии
Единую базу готовности стать донором органов после смерти создадут в России
22:23 26-12-2019
Единую базу готовности стать донором органов после смерти создадут в России