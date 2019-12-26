Умер дед Мороз во время раздачи подарков в детском саду Североморска

Организаторы новогоднего представления в детсаду успели «среагировать так, чтобы происшедшее не травмировало детей».

Внезапная смерть Деда Мороза произошла на детском утреннике

В детсаду №44 города Североморска Мурманской области во время раздачи подарков детям умер 51-летний мужчина в костюме Деда Мороза. Об этом корреспонденту «РГ» сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

— По данному факту проводится проверка, — отметили в ведомстве. — По предварительным данным, мужчина умер по естественным причинам. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая даст окончательный ответ на этот вопрос.

Как сообщили в пресс-службе, организаторы новогоднего представления в детсаду успели «среагировать так, чтобы происшедшее не травмировало детей». Это подтвердил житель Североморска Ян Барышкевич в своем сообщении, размещенном в соцсети.

— Это случилось в 11.00, прямо на утреннике, — написал он. — Благо, дети не успели понять происходящее. Мои соболезнования семье, это большое горе. Не отчаивайтесь. Волшебники не умирают.

Источник: РГ