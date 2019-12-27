85-летний постоянный читатель «Курьер. Среда. Бердск» поздравил горожан с Новым годом

Виктор Орлов читает «Курьер» с пятого номера, который хранит

По мнению пенсионера газета «Курьер.Среда.Бердск» справедливая, он ее прочитывает от корки до корки и с нетерпением ждет свежего номера.

— Пожилым жителям желаю здоровья, молодежи — пробивайте себе дорогу, не надеясь ни на кого. А самым маленьким бердчанам желаю хорошо учиться, — признался горожанин.