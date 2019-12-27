По мнению пенсионера газета «Курьер.Среда.Бердск» справедливая, он ее прочитывает от корки до корки и с нетерпением ждет свежего номера.
— Пожилым жителям желаю здоровья, молодежи — пробивайте себе дорогу, не надеясь ни на кого. А самым маленьким бердчанам желаю хорошо учиться, — признался горожанин.
85-летний постоянный читатель «Курьер. Среда. Бердск» поздравил горожан с Новым годом
10:30 27.12.2019,
Виктор Орлов пожелал пожилым-здоровья, детям- хорошо учиться.
По мнению пенсионера газета «Курьер.Среда.Бердск» справедливая, он ее прочитывает от корки до корки и с нетерпением ждет свежего номера.
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