Попала в реанимацию с судорогами и огромной температурой после консилиума врачей облбольницы 2,9-летняя малышка из Бердска

Мама недоумевает: почему медики не инициируют теле-консилиум с врачами Минздрава из других городов. Девочке вновь назначили «линекс» и предложили сдать анализы, чтобы определить причину ее недомоганий.

Реанимобиль примчался к малышке за 15 минут

Попала в реанимацию малышке 2,9 лет из Бердска с судорогами и температурой вчера, 25 декабря. Мама девочки Ирина Зонова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что состояние дочери ухудшилось вечером, после возвращения из областной больницы Новосибирска, где медики проводили консилиум.

— Около семи часов вечера температура начала подниматься. Когда стала 38 градусов — вызвали «скорую». Врач посмотрел ее, оказалось горло красное. Назначила лечение и уехала. А к ночи температура выросла до 38,9 градусов. Снова вызвали скорую помощь. Машина реанимации приехала за 15 минут. Это очень быстро. спасибо медикам огромное. Доча опять начала терять сознание, обмякать в моих руках, — делится с «Курьер. Среда. Бердск» Ирина сегодня, 26 декабря.

Малышку определили в реанимационное отделение. По словам Ирины, начмед ЦГБ Бердска Марат Зарипов заверил: он взял на контроль здоровье маленькой Элины. А ее мама не перестает благодарить весь персонал горбольницы Бердска за чуткое отношение и оперативность.

К счастью, утром 26 декабря девочку перевели в инфекционное отделение горбольницы Бердска. Лор-врач поставил диагноз — ларафарингит и ОРВИ.

— Сам факт, что после консилиума дочери стало плохо, поражает. Хотя ее осматривали врачи. Сказали, что все хорошо. А через несколько часов мы уехали в реанимацию. Хотелось бы не снимать симптоматику, а найти причину ее недомоганий. У меня на руках заключение двух профессоров и на данный момент они расходятся. Врачи областной больницы нам назначили лечение — противогрибковый препарат в течение месяца. После — снова сдать анализы. А далее уже будет известно — какая тактика лечения будет у дочери: новая или нет. Почему не проводится теле-консилиум от Минздрава с другими врачами, если симптоматика не ясна, — недоумевает Ирина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», малышка Эльвира падает в обмороки с фебрильными судорогами на протяжении 1,6 лет. Ее мама, Ирина Зонова, рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что первые один год и три месяца у ее дочери не было проблем со здоровьем.

— Все началось в августе 2018 года. У Эли поднялась температура до 39 градусов. Мы вызвали врача, она поставил диагноз ОРВИ и назначила классическое лечение. Врач уехал, а через пять минут я услышала крик мужа: Эля потеряла сознание и не дышала. Мы вызвали скорую. Ее откачали. С тех пор мы проводим время в больнице каждый месяц. Доча продолжает терять сознание. Все это сопровождается высокой температурой и фебрильными судорогами, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ирина Зонова 23 декабря.

Сегодня девочке 2,9 лет. В последний раз она провела в 22-м педиатрическом отделении клинический областной больницы Новосибирска с 22 ноября по 19 декабря. По словам Ирины, она нашла доктора, который подошел к лечению девочки профессионально.

По словам женщины, доктора ставят много диагнозов ребенку. Есть основное заболевание — целиакия. Субклиническое заболевание — цитомегаловирусная инфекция. Но маме Эльвиры до сих пор не понятно — с чем связано повышение температуры и потеря сознания ее дочери.

Консультирующий профессор дал маме заключение, что иммунитет дочки губит цитомегаловирусная инфекция. Однако малышку не лечат от этой болезни, предполагает мама девочки. А от проводимой терапии Эле не становится лучше. Как сложится судьба маленькой Эли, читайте в январе 2020 года.