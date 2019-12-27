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Попала в реанимацию с судорогами и огромной температурой после консилиума врачей облбольницы 2,9-летняя малышка из Бердска

16:35 27.12.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Мама недоумевает: почему медики не инициируют теле-консилиум с врачами Минздрава из других городов. Девочке вновь назначили «линекс» и предложили сдать анализы, чтобы определить причину ее недомоганий.

Попала в реанимацию с судорогами и огромной температурой после консилиума врачей облбольницы 2,9 летняя малышка из Бердска
Реанимобиль примчался к малышке за 15 минут

Попала в реанимацию малышке 2,9 лет из Бердска с судорогами и температурой вчера, 25 декабря. Мама девочки Ирина Зонова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что состояние дочери ухудшилось вечером, после возвращения из областной больницы Новосибирска, где медики проводили консилиум.

— Около семи часов вечера температура начала подниматься. Когда стала 38 градусов — вызвали «скорую». Врач посмотрел ее, оказалось горло красное. Назначила лечение и уехала. А к ночи температура выросла до 38,9 градусов. Снова вызвали скорую помощь. Машина реанимации приехала за 15 минут. Это очень быстро. спасибо медикам огромное. Доча опять начала терять сознание, обмякать в моих руках, — делится с «Курьер. Среда. Бердск» Ирина сегодня, 26 декабря.

Малышку определили в реанимационное отделение. По словам Ирины, начмед ЦГБ Бердска Марат Зарипов заверил: он взял на контроль здоровье маленькой Элины. А ее мама не перестает благодарить весь персонал горбольницы Бердска за чуткое отношение и оперативность.

К счастью, утром 26 декабря девочку перевели в инфекционное отделение горбольницы Бердска. Лор-врач поставил диагноз — ларафарингит и ОРВИ.

— Сам факт, что после консилиума дочери стало плохо, поражает. Хотя ее осматривали врачи. Сказали, что все хорошо. А через несколько часов мы уехали в реанимацию. Хотелось бы не снимать симптоматику, а найти причину ее недомоганий. У меня на руках заключение двух профессоров и на данный момент они расходятся. Врачи областной больницы нам назначили лечение — противогрибковый препарат в течение месяца. После — снова сдать анализы. А далее уже будет известно — какая тактика лечения будет у дочери: новая или нет. Почему не проводится теле-консилиум от Минздрава с другими врачами, если симптоматика не ясна, — недоумевает Ирина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», малышка Эльвира падает в обмороки с фебрильными судорогами на протяжении 1,6 лет. Ее мама, Ирина Зонова, рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что первые один год и три месяца у ее дочери не было проблем со здоровьем.

— Все началось в августе 2018 года. У Эли поднялась температура до 39 градусов. Мы вызвали врача, она поставил диагноз ОРВИ и назначила классическое лечение. Врач уехал, а через пять минут я услышала крик мужа: Эля потеряла сознание и не дышала. Мы вызвали скорую. Ее откачали. С тех пор мы проводим время в больнице каждый месяц. Доча продолжает терять сознание. Все это сопровождается высокой температурой и фебрильными судорогами, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ирина Зонова 23 декабря.

Сегодня девочке 2,9 лет. В последний раз она провела в 22-м педиатрическом отделении клинический областной больницы Новосибирска с 22 ноября по 19 декабря. По словам Ирины, она нашла доктора, который подошел к лечению девочки профессионально.

По словам женщины, доктора ставят много диагнозов ребенку. Есть основное заболевание — целиакия. Субклиническое заболевание — цитомегаловирусная инфекция. Но маме Эльвиры до сих пор не понятно — с чем связано повышение температуры и потеря сознания ее дочери.

Консультирующий профессор дал маме заключение, что иммунитет дочки губит цитомегаловирусная инфекция. Однако малышку не лечат от этой болезни, предполагает мама девочки. А от проводимой терапии Эле не становится лучше. Как сложится судьба маленькой Эли, читайте в январе 2020 года.

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От редакции

Из-за чего болеет девочка?

Гость Очередной, 26 декабря 2019 13:31
Я не понимаю целей статьи.
Из предыдущей мы узнали, что мама курит, и финансовая помощь вроде как не нужна. По остальному была непонятка полная.
Судя по вопросу редакции, нужен онлайн-консилиум читателей сайта? Консилиум-то не смог, но читатели курьера срааазу определят, из-за чего болеет девочка и сразу назначат лечение.
Alex, 26 декабря 2019 13:58
Тут похоже у мамы нет понимания всей серьезности основного заболевания (целиакия) - она не верит врачам - не понимает что все вторичные заболевания идут от основного. Тут может люди ей и помогут - особенно если найдутся те, кто уже успешно борются с этим заболеванием.
Лёка, 26 декабря 2019 13:40
НВР: странный вопрос редакции. Мы тут неспециалисты в угадайку играть будем? Зачем? Ставить диагнозы и лечить - задача медиков.
Лёка, 26 декабря 2019 13:46
В продолжение к сказанному: если редакции интересно мнение читателей, то в данном конкретном случае можно предположить, что у ребенка ангина (раз горло воспаленное), отсюда и температура, и судороги. Причем здесь прошедший консилиум, и желаемый теле - непонятно. После излечения от ангины и стабилизации состояния можно искать основную причину.
AlexAm, 26 декабря 2019 13:54
Написано же что основное заболевание целиакия - отсюда и все проблемы - убитый имунитет, потому и заболевает всем подряд. Пока это не победят ничего не поможет. Мама хоть диету-то для ребенка соблюдает? Или как обычно - наши предки кормили хлебом, значит и я буду? А тут судя по википедии строго безглютеновая диета. И судя по тому что до 1,5 лет проблем не было - дело именно в обычной пище.
Маме советую не искать виновных, а отнестись со всей серьезностью к целиакии, а точнее научиться жить с ней!
AlexAm, 26 декабря 2019 14:03
"Профессор Васюнин дал заключение, что иммунитет дочки губит цитомегаловирусная инфекция" то ли мама не правильно поняла доктора, то ли доктор не очень - из описания болезни следует как раз наоборот - эта инфекция проявляется только при снижении иммунитета - причину и следствие кто-то перепутал!
Т-Яна, 26 декабря 2019 19:35
Цитомегаловирусную инфекцию ребенок мог получить внутриутробно, а клиническое проявление в последующем. Просто так, не имея лабораторного подтверждения этот диагноз не поставят. Профессор Васюнин Александр Васильевич занимается инфекционными заболеваниями много лет, опытнейший специалист! Целиакия серьезное заболевание, с которым нужно научиться жить, согласна с AlexAm. Вообще не имеет смысла рассуждать не специалистам по этой теме, и дилетантам обвинять врачей в безграмотности и т.п.
Аноним, 26 декабря 2019 14:33
...А от проводимой терапии Эле не становится лучше. Как сложится судьба маленькой Эли, читайте в январе 2020 года...
Прошлый раз больного с ТЭЛА наши врачи вылечили до гроба за день, не сумев поставить диагноз.
У меня родственников тоже за 2 часа вылечили так же.
А вы тут на январь загадываете.
Аноним, 26 декабря 2019 16:06
Врачам ох как трудно признать свою некомпетентность в некоторых вопросах. Это так же как у нас лечат: сначала назначают одни препараты, если не помогают- то другие, а анализы как придётся. А должно быть: сначала анализы а потом назначение препаратов!
Аноним, 26 декабря 2019 16:07
Если мама знает, что ребенок не переносит температуру, что у нее начинаются судороги, значит, надо снижать температуру сразу,не дожидаясь 38'С. Причем использовать все методы: раздеть, парацетамол, обтирания. Зачем провоцировать судороги и обморок?

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