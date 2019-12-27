27.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Чуть не утонул в ванной 2-недельный мальчик в Бердске

09:53 27.12.2019, Марина Волкова Фото: pixabay
1

Малыша спасли врачи скорой помощи. Однако в горбольнице и ГУ МВД данный факт не подтвердили.

Чуть не утонул в ванной 2 недельный мальчик в Бердске
Младенец чудом остался жив

Чуть не закончилось трагедией купание 2-недельного мальчика в Бердске. Инцидент произошел вечером 26 декабря, сообщает читатель «Курьер. Среда. Бердск». По словам источника, новорожденный ребенок нахлебался водой во время купания, а родители мгновенно вызвали бригаду скорой помощи.

Как сообщает читатель «Курьер. Среда. Бердск», врачи скорой помощи откачали малыша и доставили в реанимацию ЦГБ Бердска. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начмед горбольницы Марат Зарипов, за последние сутки в больницу Бердска не поступали такие крошечные пациенты.

— Реаниматолог не осматривал 2-недельных малышей, в реанимации таких пациентов нет. Заведующая скорой помощи сообщила, что таких вызовов вчера не поступало, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Марат Марсович утром 27 декабря.

К слову сказать, в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области факт также не подтвердился.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» страшная трагедия, но с летальным исходом произошла в одной семье Бердска 5 февраля 2019 года в Бердске. Тогда погиб 8-месячный ребенок. Мальчика нашли мертвым в ванне в квартире одного из домов на ул. Горького. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

Младенца пытались спасти врачи скорой помощи, но безрезультатно — он захлебнулся. По информации «Курьер. Среда. Бердск», мать ребенка вышла из ванной на несколько секунд. По словам Чечулина, семья, где произошла трагедия, вполне благополучная.В возбуждении уголовного дела было отказано.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Спасибо врачам!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Стареем с момента зачатия? У эмбрионов человека обнаружили признаки старения
11:53 27-12-2019
Стареем с момента зачатия? У эмбрионов человека обнаружили признаки старения
Смертельно опасны: 1,5 млн автомобилей с бракованными подушками выявили в России
11:45 27-12-2019
Смертельно опасны: 1,5 млн автомобилей с бракованными подушками выявили в России
БердскРозыск: Через знакомых пытаются найти пропавшую без вести женщину с татуировкой «Спаси и сохрани» полицейские Бердска
11:45 27-12-2019
Розыск: Через знакомых пытаются найти пропавшую без вести женщину с татуировкой «Спаси и сохрани» полицейские Бердска
Орех повышает чувствительность к инсулину у людей с диабетом
11:42 27-12-2019
Орех повышает чувствительность к инсулину у людей с диабетом
БердскНезаконно уволили осужденного за растрату 1,3 млн рублей из бюджета Сергея Оленича с полигона ТБО Бердска
11:32 27-12-2019
Незаконно уволили осужденного за растрату 1,3 млн рублей из бюджета Сергея Оленича с полигона ТБО Бердска
БердскНадышался угарным газом и впал в кому после пожара в гараже житель Бердска
11:32 27-12-2019
Надышался угарным газом и впал в кому после пожара в гараже житель Бердска
Изменили правила крещения: крестить детей с иностранными именами разрешила РПЦ
11:30 27-12-2019
Изменили правила крещения: крестить детей с иностранными именами разрешила РПЦ
С Новым годом: Спасибо за гласность и помощь в торжестве справедливости!
11:24 27-12-2019
С Новым годом: Спасибо за гласность и помощь в торжестве справедливости!
У меня вопрос по остановочным павильонам - кто-то проверяет, как их чистят?
11:21 27-12-2019
У меня вопрос по остановочным павильонам - кто-то проверяет, как их чистят?
Не рожать рабов государству призвала Алёна Водонаева 2
11:15 27-12-2019
Не рожать рабов государству призвала Алёна Водонаева