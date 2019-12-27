Чуть не утонул в ванной 2-недельный мальчик в Бердске

Малыша спасли врачи скорой помощи. Однако в горбольнице и ГУ МВД данный факт не подтвердили.

Младенец чудом остался жив

Чуть не закончилось трагедией купание 2-недельного мальчика в Бердске. Инцидент произошел вечером 26 декабря, сообщает читатель «Курьер. Среда. Бердск». По словам источника, новорожденный ребенок нахлебался водой во время купания, а родители мгновенно вызвали бригаду скорой помощи.

Как сообщает читатель «Курьер. Среда. Бердск», врачи скорой помощи откачали малыша и доставили в реанимацию ЦГБ Бердска. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начмед горбольницы Марат Зарипов, за последние сутки в больницу Бердска не поступали такие крошечные пациенты.

— Реаниматолог не осматривал 2-недельных малышей, в реанимации таких пациентов нет. Заведующая скорой помощи сообщила, что таких вызовов вчера не поступало, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Марат Марсович утром 27 декабря.

К слову сказать, в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области факт также не подтвердился.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» страшная трагедия, но с летальным исходом произошла в одной семье Бердска 5 февраля 2019 года в Бердске. Тогда погиб 8-месячный ребенок. Мальчика нашли мертвым в ванне в квартире одного из домов на ул. Горького. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

Младенца пытались спасти врачи скорой помощи, но безрезультатно — он захлебнулся. По информации «Курьер. Среда. Бердск», мать ребенка вышла из ванной на несколько секунд. По словам Чечулина, семья, где произошла трагедия, вполне благополучная.В возбуждении уголовного дела было отказано.