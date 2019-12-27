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Воровавших в сутки по 4 цистерны воды из батарей не поймали за руку сотрудники КБУ в Бердске

10:15 27.12.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ситуация на котельной стабилизировалась. Расхитителей перестали искать.

Воровавших в сутки по 4 цистерны воды из батарей не поймали за руку сотрудники КБУ в Бердске
Котельная «Вега» — один из основных источников теплоснабжения Бердска

Прекратили веерное отключения отопления домов в районе котельной «Вега» для того, чтобы найти расхитителей сетевой воды сотрудники КБУ в Бердске.

Как сообщил 27 декабря «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко, расхитителей не нашли.

— Обстановка стабилизировалась. Возможно, люди что-то строили или достраивали. У нас есть мысли, но за руку никого не поймали, — отметил Александр Алексеенко.

Напомним, с 28 ноября отключали отопление в домах, чтобы найти расхитителей горячей воды из батарей, сотрудники КБУ. Все потому что в течении двух недель на котельной «Вега» шло превышение подпитки.Это несло угрозу системы теплоснабжения всей зоны работы котельной, это порядка 300 жилых домов. В случае аварийной ситуации на сетях, объема подпиточных аккумуляторных баков не хватит и остановится котельная, люди останутся в мороз без тепла. Ежесуточные потери сетевой воды доходили до 250 кубометров (это четыре железнодорожные цистерны по 60 тонн, — прим. ред.). Порывов теплосети нигде не обнаружено. Единственный вывод, который сделали коммунальщики — воду воруют.

Для того, чтобы вычислить расхитителей, специалисты КБУ ежедневно проводили веерное отключение тепла. Буквально на 10 минут. Для проверки состояния подпитки. При данных работах потребители даже не почувствовали, что тепло ненадолго отключали. Иногда ситуация стабилизировалась. Превышение подпитки происходило периодами.

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