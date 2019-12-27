Орех повышает чувствительность к инсулину у людей с диабетом

Какой орех особенно полезен диабетикам

При наличии диабета мы должны крайне внимательно относиться к пище, которую мы выбираем. Потребуется отказаться от определенных продуктов и усилить приём других, к которым относятся и определенные орехи.

Диабет второго типа это серьезное расстройство, при котором инсулин из поджелудочной железы не оказывает должного действия в организме, либо сама железа не производит его в достаточном количестве. Если диабет не лечить, то вырастает риск болезней сердца и инсульта. Контролировать уровень сахара в крови можно и с помощью правильно подобранных продуктов питания. К примеру, налегая на пищу, которая имеет низкий гликемический индекс. Этот индекс оценивает скорость, при которой наш организм поглощает углеводы, поскольку именно эта группа продуктов расщепляет довольно быстро сахар и может увеличивать его показатели в крови.

Орехи считаются прекрасной и здоровой разновидностью закусок, поскольку они имеют низкий гликемический индекс. Имеется научное подтверждение того, что употребление орехов вообще и миндаля в частности позволяет уменьшить уровень сахара в крови. В ходе одного из исследований ученые выяснили, что ежедневное употребление около 60 грамм миндаля связано со снижением уровня инсулина и глюкозы в состоянии голода. Этот уровень позволяет разобраться с тем, как организм справляется с сахаром после приема пищи.

Вскоре после того, как мы что-то съедаем, у нас в крови увеличивается уровень сахара, впоследствии он снижается. Дальнейшие исследования также продемонстрировали, что включение миндаля в такие продукты с высоким гликемическим индексом, как белый хлеб и паста, замедляет скорость абсорбции углеводов. Хотя в целом диабетикам подойдут все виды хлеба, которые созданы из цельных злаков. Наконец, исследование продемонстрировало, что употребление миндаля повышает чувствительность к инсулину у людей с диабетом.

Источник: medikforum.ru