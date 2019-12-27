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Общество

Сократится население России на 3,7 миллиона человек за 16 лет по прогнозу Росстата

11:00 27.12.2019 Фото: pixabay.com
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К началу 2036 численность населения нашей страны составит 142,993 миллиона человек, это следует из среднего варианта прогноза Росстата.

Сократится население России на 3,7 миллиона человек за 16 лет по прогнозу Росстата
Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет

Население России на начало 2020 года составит 146,741 миллиона человек, а к началу 2036 года уменьшится до 142,993 миллиона человек, это следует из среднего варианта прогноза Росстата.
Как полагают в ведомстве, через 16 лет в России будут жить 67,163 миллиона мужчин и 75,830 миллиона женщин. В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а низкий вариант предусматривает снижение численности населения до 134,277 миллиона человек.

Средняя продолжительность жизни, как ожидают в ведомстве, вырастет с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Ранее Росстат сообщал, что естественная убыль населения страны – превышение числа умерших над числом родившихся – за девять месяцев 2019 года составила 259,6 тысячи человек, став самой высокой за последние одиннадцать лет. При этом в России также снижается смертность: число умерших сократилось 27 тысяч человек по сравнению с прошлым годом.
В среду, 25 декабря, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что естественный прирост населения фиксируется только в 18 регионах России. Он уточнила, что сложившихся темпов снижения смертности не хватило, чтобы сдержать естественную убыль населения, поскольку продолжается снижение рождаемости, связанного с демографическими процессами предыдущих периодов, сокращением числа женщин в возрасте от 20 до 29 лет с 2010 по 2020 год на 4,5 миллиона человек.
Для исправления ситуации, по словам Голиковой, реализуются меры по поддержке семей, решивших родить ребенка, на 1 декабря достигнуты запланированные результаты по ежемесячным выплатам, которые в среднем позволили компенсировать до 50% дохода семьи, который «выпадает» из-за ухода женщин в декрет.

Источник: РИА Новости

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От редакции

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Наташа N., 27 декабря 2019 11:09
Целенаправленная "утилизация" населения, особенный "интерес" к пенсионерам и инвалидам, бесполезный балласт...

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