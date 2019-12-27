Потерял высоту и врезался в дом самолёт со 100 пассажирами в Казахстане

Самолёт разбился при взлёте

Самолет казахстанской авиакомпании Bek Air с 95 пассажирами и пятью членами экипажа упал в пятницу за пределами аэропорта Алма-Аты. Об этом говорится в опубликованном в Facebook сообщении воздушной гавани.

«Сегодня борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы — Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05 (4:05 мск), пропал с радара. На борту 95 пассажиров, пять членов экипажа. Борт авиакомпании Bek Air упал за пределами аэродрома. Есть выжившие. На месте работают экстренные службы», — следует из сообщения.

По данным Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики, погибли семь человек.

«Сегодня, 27 декабря 2019 года, в 07:22 (04:22 мск) рейс № Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы — Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорания не произошло. Осуществляется эвакуация пассажиров и экипажа воздушного судна. На данный момент число погибших составляет семь человек», — уточнили в ведомстве.

Источник: ТАСС