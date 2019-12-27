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Геодезия участка

10:33 27.12.2019
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Что такое геодезия местности, и с какой целью проводят такие инженерные исследования.

Когда планируются строительно-монтажные работы, требуется геодезия участка в Саратове или Владимире. Такие услуги позволят решить множество проблем, с которыми сталкивается инвестор или застройщик. Кроме того, без привлечения специалистов в большинстве случаев нельзя будет согласовать проект в государственных структурах, подробнее http://saratov.s-g-i.ru/geodeziya-uchastka.php.

Цели исследований

Стоит отметить, что проводятся инженерно-геодезические исследования с целью изучения особенностей конкретной территории. Такие услуги дают возможность собрать максимум информации об участке для проведения различных расчетов перед строительными, ремонтными, земляными и другими работами. Если вы не знаете, для чего нужна геодезия земельного участка, то с помощью таких исследований можно:

  • вынести границы территории в натуру;

  • составить планы и карты местности;

  • проконтролировать различные этапы возведения сооружения и пр.

Услуги специалистов дают возможность принять во внимание различные нюансы, чтобы построить здание в соответствии со всеми действующими нормами и стандартами, а также избежать различных проблем в ходе монтажа объекта.

Как все происходит

На начальной стадии специалисты приступают к изучению архивных документов. Чем больше информации есть о территории, тем быстрее все пройдет. В рамках подготовки также рассчитывают стоимость геодезии участка в Саратове и Владимире. Цена и сроки фиксируются в договоре, так что они не будут меняться в дальнейшем (если у клиента не возникнет дополнительных пожеланий).

На полевой стадии специалисты приступают к съемочным и измерительным работам. Для этого геодезисты используют:

  • тахеометры;

  • лазерные рулетки;

  • нивелиры;

  • летательные дроны и пр.

Применяется исключительно сертифицированное оборудование, что является гарантией правильности и точности собранных данных. После проведения необходимых измерений сведения перепроверяют, а затем составляют чертежи и отчеты. Кроме того, специалисты могут согласовать разработанные документы в государственных структурах – это позволит значительно ускорить начало дальнейших работ.

Стоимость инженерных изысканий

Цена на геодезические услуги рассчитывается индивидуально для каждого конкретного заказа. Чтобы узнать, сколько стоит геодезия земельного участка, свяжитесь с сотрудниками инженерно-исследовательской компании. При этом на цену влияют такие факторы, как размер территории, тип объекта, требуемая точность, необходимое для изысканий оборудование и поставленные клиентом цели.

Как организовать исследования

Если вы не знаете, как провести геодезию земельного участка, то доверить организацию инженерно-исследовательских работ следует в руки опытных специалистов. Выбирайте надежных подрядчиков, учитывая такие критерии:

  • время работы на рынке;

  • наличие лицензий и сертификатов;

  • отзывы клиентов.

Оптимальным решением в Саратове и Владимире станет компания «СГИ». Фирма не только предлагает заказчикам доступные цены, но также гарантирует 100-процентное прохождение любых экспертиз!

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