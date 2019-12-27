Методы анализа почв: причины загрязнения, виды исследований

На бытовом уровне исследование земли нужно собственникам приусадебного или дачного участка. Необходимо сделать анализ перед строительством любого сооружения в рамках инженерно-изыскательских работ. Исследование дает возможность убедиться в экологической безопасности почвы или, напротив, выявить содержание тех или иных вредных веществ.

Заказать анализ почвы www.xn--80anccgcwd3a3hra8a.xn--p1ai/

Причины загрязнения почв

На состояние грунта влияют многие причины:

близость сельскохозяйственных угодий и лесных насаждений к оживленным автомагистралям;

ошибки при внесении пестицидов или неконтролируемое использование удобрений;

рядом расположенные промышленные предприятия, автозаправочные станции атомные электростанции и ряд других объектов.

Исследовать грунты на предмет наличия вредных веществ могут только аккредитованные организации, штат которых состоит из дипломированных экологов, лаборатории укомплектованы сертифицированным оборудованием. Данным требованиям полностью соответствует компания «Лаборатория экологического контроля ЭкоЭксперт». Существует несколько методов исследования почв. Выбор методики зависит от требуемого результата.

Механический метод исследования

Данный способ анализа называется еще гранулометрическим, он выявляет физические показатели почвы. Механический метод выявляет следующие показатели:

компоненты, которые входят в состав земли – песок, глина, камни и другие;

физические и физико-химические характеристики – порозность, влагоемкость, влагопроницаемость, тепловой и воздушный режим.

Механический анализ определяет, к какому типу принадлежит грунт – песчаный, супесчаный, глинистый, суглинистый.

Химический анализ

Химический способ исследования дает возможность определить наличие в почве различных элементов, в том числе, вредных и другие параметры:

наличие нефтепродуктов и бензапирена;

содержание тяжелых металлов – меди, никеля, свинца, кадмия, мышьяка, ртути и других;

уровень кислотности;

степень загрязнения.

На основании данного анализа определяется, насколько пригодна почва к использованию и степень ее химической опасности.

Агрохимическое исследование

Данный вид анализа необходим для безопасного ведения сельского хозяйства. На основании агрохимического исследования делаются выводы о пригодности земли к посевам культурных растений и разведению животных. Анализ выявляет те же показатели, что и химический метод.

Минералогический анализ

Исследование выявляет содержание в земле различных видов минералов. Результатом такого анализа является информация о происхождении грунта и особенностях процессов выветривания.

Радиологический метод исследования

Заражение почвы радиоактивными элементами сейчас не редкость. Выявить данные вещества дает возможность радиологический анализ. Радиоактивные загрязнения выявляют при помощи специального прибора – спектрометра.

Токсикологический анализ

Это специальный вид исследования направленный на выявление в земле таких элементов, как мышьяк, ртуть, свинец, нефтепродукты и других. По окончании биотестирования определяется индекс токсичности почвы. Существует пять классов опасности грунта. Наименее безопасными для человека являются 4 и 5 классы.

Микробиологическое исследование

Данный анализ показывает, какими микроорганизмами населена почва – грибами, бактериями, почвенными водорослями, простейшими. Часть из этих организмов является безопасными для человека, часть – оказывают негативное воздействие на здоровье людей, способна вызвать различные заболевания. В число опасных входят патогенные микроорганизмы. Задача специалистов выявить наличие и концентрацию вредных бактерий для человека и окружающей среды.

Анализ почвы важная составляющая мониторинга за состоянием природы. Он дает информацию о причинах неурожая и возникновении случаев инфекционных заболеваний. Специалисты обязательно найдут причину загрязнения или заражения грунта, дадут рекомендации по оздоровлению земли.