Незаконно уволили осужденного за растрату 1,3 млн рублей из бюджета Сергея Оленича с полигона ТБО Бердска

Закончила проверку увольнения замдиректора муниципального «Спецавтохозяйства» осужденная, но отозванная на работу Софья Солопова из Бердска.
Как рассказала Софья Александровна «Курьер. Среда. Бердск» в ближайшие время документы проверки будут направлены в отдел труда администрации Бердска, куда с жалобой на незаконное увольнение обратился Сергей Оленич.
— Предварительные результаты таковы, что увольнение было незаконным. были нарушены процедуры оповещения работника о прогуле. Было выявлено отсутствие письменного запроса о причинах прогула. Было нарушено трудовое законодательство, выявлены нарушения пленума Верховного совета, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Софья Александровна сегодня, 27 декабря.
Согласно этим выводам, Сергея Оленича должны восстановить в должности.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 25 декабря осужденная за растрату 1,3 млн рублей Софья Солопова вернулась на свое рабочее вместо. Накануне глава Бердска Евгений Шестернин подписал соответствующее постановление.
В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Анатольевич отметил, что отзыв на работу связан с производственной необходимостью.
И это взбудоражило некоторых жителей Бердска. «Курьер. Среда. Бердск» лично убедился, что Софья Солопова вышла на работу. Однако радости ей этот факт не прибавил. Впрочем, как и исполняющему обязанности директора «САХа» Константину Букрееву.
— Я была в отпуске и для меня это было неожиданностью. Администрация меня вызвала, у которой ряд внутренних хозяйственных вопросов возник. По мнению главы, решение этих вопросов потребовало нейтрального вмешательства. Данный вопрос мы с Константином Валерьевичем решим, и я снова ухожу в отпуск. Я работаю до 31 декабря, ни днем больше, — «Курьер. Среда. Бердск» побывал в МУП «Спецавтохозяйство» 25 декабря. В кабинете директора мусорной свалки двое — Софья Солопова и Константин Букреев.
У Константина Букреева есть свое мнение на постановление главы Бердска. Он не настроен на плотную и плодотворную работу с Солоповой «в силу ряда причин».
— Нет, я не ожидал этого. Человек, имея обвинительный приговор, он, конечно, в силу не вступил, выходит на работу — это мне не понятно. Но так решил глава. У нас по уголовным делам проходили два сотрудника — замдиректора Сергей Оленич и директор — Софья Солопова. Оленич и Солопова получили обвинительные приговоры, которые сейчас обжалуют. Оленич получил еще один обвинительный приговор по другому уголовному делу. После этого выходит, как ни в чем не бывало, просит отпускные, пишет заявление на отпуск и, не согласовав это со мной, уходит отдыхать. Тем самым совершая прогул, из-за этого я его и уволил. Софья Александровна пришла разбираться с этим увольнением. Собирает объяснения работников, что и как было. Считаю это не совсем правильным. Мне не совсем понятны действия, которые сейчас происходят. Внутренних документов я не видел. Софья Александровна, вы же не по собственной воле объяснения собираете? — поинтересовался Константин Букреев.
Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», с заместителем муниципального «Спецавтохозяйства» Сергеем Оленичем администрация города расторгла трудовой договор и 23 декабря он был уволен. Софья Солопова же ушла в ежегодный отпуск. Но с сегодняшнего дня она вновь приступила к своим должностным обязанностям. Она отработает до 31 декабря. Эти вынужденные рабочие дни включены в ежегодный оплачиваемый отпуск — с 28 января по 3 февраля 2020 года.
Приговор — виновна
11 ноября судья Бердского городского суда Наталья Агеева закончила оглашать приговор директору муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Софье Солоповой и ее заму Сергею Оленичу. Ее, отвечающую за работу городской мусорной свалки, обвиняли в растрате бюджетных средств. По версии следствия, она незаконно выплатила зарплату Оленичу, фигурирующему в деле как пособник, в сумме 1,3 млн рублей. И суд с этим согласился.
Софья Солопова признана виновной в совершении преступления предусмотренные частью 4 статьи 160 УК РФ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года со штрафом в размере 200 тыс. рублей. С соответствием с частью 3 статьи 47 УК РФ с лишением права занимать должность, связанную с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, муниципальных унитарных предприятиях, в учреждениях и органах местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев. На основании статьи 73 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы Солоповой С.А. считать условным с испытательным сроком в 3 года, — огласила приговор судья Бердского городского суда Наталья Агеева.
Сергей Оленич также признан виновным в совершении преступления предусмотренные частью 5 статьи 33 УК РФ, частью 4 статьи 160 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3, 6 месяцев со штрафом в размере 200 тыс. рублей. С соответствием с частью 3 статьи 47 УК РФ с лишением права занимать должность, связанную с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, муниципальных унитарных предприятиях, в учреждениях и органах местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев. На основании статьи 73 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы Оленичу считать условным с испытательным сроком в 3 года.