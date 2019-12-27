Незаконно уволили осужденного за растрату 1,3 млн рублей из бюджета Сергея Оленича с полигона ТБО Бердска

Софью Солопову признали виновной в растрате 1,3 млн рублей. Сергей Оленич проходил как пособник

Закончила проверку увольнения замдиректора муниципального «Спецавтохозяйства» осужденная, но отозванная на работу Софья Солопова из Бердска.

Как рассказала Софья Александровна «Курьер. Среда. Бердск» в ближайшие время документы проверки будут направлены в отдел труда администрации Бердска, куда с жалобой на незаконное увольнение обратился Сергей Оленич.

— Предварительные результаты таковы, что увольнение было незаконным. были нарушены процедуры оповещения работника о прогуле. Было выявлено отсутствие письменного запроса о причинах прогула. Было нарушено трудовое законодательство, выявлены нарушения пленума Верховного совета, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Софья Александровна сегодня, 27 декабря.

Согласно этим выводам, Сергея Оленича должны восстановить в должности.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 25 декабря осужденная за растрату 1,3 млн рублей Софья Солопова вернулась на свое рабочее вместо. Накануне глава Бердска Евгений Шестернин подписал соответствующее постановление.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Анатольевич отметил, что отзыв на работу связан с производственной необходимостью.

И это взбудоражило некоторых жителей Бердска. «Курьер. Среда. Бердск» лично убедился, что Софья Солопова вышла на работу. Однако радости ей этот факт не прибавил. Впрочем, как и исполняющему обязанности директора «САХа» Константину Букрееву.

— Я была в отпуске и для меня это было неожиданностью. Администрация меня вызвала, у которой ряд внутренних хозяйственных вопросов возник. По мнению главы, решение этих вопросов потребовало нейтрального вмешательства. Данный вопрос мы с Константином Валерьевичем решим, и я снова ухожу в отпуск. Я работаю до 31 декабря, ни днем больше, — «Курьер. Среда. Бердск» побывал в МУП «Спецавтохозяйство» 25 декабря. В кабинете директора мусорной свалки двое — Софья Солопова и Константин Букреев.

У Константина Букреева есть свое мнение на постановление главы Бердска. Он не настроен на плотную и плодотворную работу с Солоповой «в силу ряда причин».

— Нет, я не ожидал этого. Человек, имея обвинительный приговор, он, конечно, в силу не вступил, выходит на работу — это мне не понятно. Но так решил глава. У нас по уголовным делам проходили два сотрудника — замдиректора Сергей Оленич и директор — Софья Солопова. Оленич и Солопова получили обвинительные приговоры, которые сейчас обжалуют. Оленич получил еще один обвинительный приговор по другому уголовному делу. После этого выходит, как ни в чем не бывало, просит отпускные, пишет заявление на отпуск и, не согласовав это со мной, уходит отдыхать. Тем самым совершая прогул, из-за этого я его и уволил. Софья Александровна пришла разбираться с этим увольнением. Собирает объяснения работников, что и как было. Считаю это не совсем правильным. Мне не совсем понятны действия, которые сейчас происходят. Внутренних документов я не видел. Софья Александровна, вы же не по собственной воле объяснения собираете? — поинтересовался Константин Букреев.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», с заместителем муниципального «Спецавтохозяйства» Сергеем Оленичем администрация города расторгла трудовой договор и 23 декабря он был уволен. Софья Солопова же ушла в ежегодный отпуск. Но с сегодняшнего дня она вновь приступила к своим должностным обязанностям. Она отработает до 31 декабря. Эти вынужденные рабочие дни включены в ежегодный оплачиваемый отпуск — с 28 января по 3 февраля 2020 года.

Приговор — виновна

11 ноября судья Бердского городского суда Наталья Агеева закончила оглашать приговор директору муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Софье Солоповой и ее заму Сергею Оленичу. Ее, отвечающую за работу городской мусорной свалки, обвиняли в растрате бюджетных средств. По версии следствия, она незаконно выплатила зарплату Оленичу, фигурирующему в деле как пособник, в сумме 1,3 млн рублей. И суд с этим согласился.

Софья Солопова признана виновной в совершении преступления предусмотренные частью 4 статьи 160 УК РФ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года со штрафом в размере 200 тыс. рублей. С соответствием с частью 3 статьи 47 УК РФ с лишением права занимать должность, связанную с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, муниципальных унитарных предприятиях, в учреждениях и органах местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев. На основании статьи 73 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы Солоповой С.А. считать условным с испытательным сроком в 3 года, — огласила приговор судья Бердского городского суда Наталья Агеева.

Сергей Оленич также признан виновным в совершении преступления предусмотренные частью 5 статьи 33 УК РФ, частью 4 статьи 160 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3, 6 месяцев со штрафом в размере 200 тыс. рублей. С соответствием с частью 3 статьи 47 УК РФ с лишением права занимать должность, связанную с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, муниципальных унитарных предприятиях, в учреждениях и органах местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев. На основании статьи 73 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы Оленичу считать условным с испытательным сроком в 3 года.