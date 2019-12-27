На ост.Северный микр-он в обе стороны сами площадки очищены хорошо, вопросов нет, а вот кучи, которые приходится преодолевать,чтобы попасть к маршрутке, почему-то никто не позаботился убрать.

В рубрику «Сообщи свои новости» Светлана:

У меня вопрос по остановочным павильонам — кто-то проверяет, как их чистят? На ост.Северный микр-он в обе стороны сами площадки очищены хорошо, вопросов нет, а вот кучи, которые приходится преодолевать,чтобы попасть к маршрутке, почему-то никто не позаботился убрать. Кто это должен делать? или так и должно быть? На остальных остановках твориться тоже самое?