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У меня вопрос по остановочным павильонам — кто-то проверяет, как их чистят? На ост.Северный микр-он в обе стороны сами площадки очищены хорошо, вопросов нет, а вот кучи, которые приходится преодолевать,чтобы попасть к маршрутке, почему-то никто не позаботился убрать. Кто это должен делать? или так и должно быть? На остальных остановках твориться тоже самое?
У меня вопрос по остановочным павильонам — кто-то проверяет, как их чистят?
11:21 27.12.2019
На ост.Северный микр-он в обе стороны сами площадки очищены хорошо, вопросов нет, а вот кучи, которые приходится преодолевать,чтобы попасть к маршрутке, почему-то никто не позаботился убрать.
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Кто обязан убирать кучи?
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