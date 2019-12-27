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Надышался угарным газом и впал в кому после пожара в гараже житель Бердска

11:32 27.12.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Газовый обогреватель выжег в гараже весь кислород. Автомобилист потерял сознание. Бердчанина спасли пожарные.

Надышался угарным газом и впал в кому после пожара в гараже житель Бердска
С начала года в Бердске зарегистрировано 323 пожара

После полуночи 26 декабря в одном из боксов ГСК «Семафор» на ул. Вокзальной в Бердске произошел пожар.

Супруга автомобилиста забеспокоилась — он уже давно должен был прийти домой. Вызвала такси и поехала в гараж. Когда подошла к боксу, почувствовала запах гари. Дверь была закрыта изнутри. Попросила таксиста позвонить в спасательные службы.

Первыми приехали пожарные. Огнеборцы вскрыли гараж и обнаружили в нем владельца. Он был без сознания. Пострадавшего увезли на скорой помощи в бердскую горбольницу.

В результате пожара огнем на площади 1 квадратный метр поврежден автомобиль Volvo. Возгорание произошло в результате использования газового обогревателя, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков. Пострадавший автомобилист находится в коме в горбольнице Бердска, пояснил Николай Анатольевич.

С начала года в Бердске произошло 14 возгораний автомобилей. По причинам возгорания лидирует короткое замыкание электросети, на втором месте поджоги, сообщил Степоненков.

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