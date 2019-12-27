27.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Народные новости

С Новым годом: Спасибо за гласность и помощь в торжестве справедливости!

11:24 27.12.2019
0

Нам всем в 2020 году, от всех уровней власти увидеть законы, направленные на реальное улучшение жизни россиян!

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Елена Белова:
Уважаемые коллектив Курьера и бердчане, любящие это издание! От всей души поздравляю Вас с Наступающим новым 2020 годом! Желаю Вам, Вашим родным и близким крепкого сибирского здоровья! Счастья! Любви! Тепла и уюта! Пусть у каждого будет тот источник вдохновения, который дает нам силу жить и радоваться в наше не простое время! Галина Владимировна! Вам и Вашему коллективу творческих успехов! Так Держать! Спасибо за гласность и помощь в торжестве справедливости! Нам всем в 2020 году, от всех уровней власти увидеть законы, направленные на реальное улучшение жизни россиян!

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Спасибо! И Вас с Новым годом, Елена Викторовна! И все наши любимые читатели!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Стареем с момента зачатия? У эмбрионов человека обнаружили признаки старения
11:53 27-12-2019
Стареем с момента зачатия? У эмбрионов человека обнаружили признаки старения
Смертельно опасны: 1,5 млн автомобилей с бракованными подушками выявили в России
11:45 27-12-2019
Смертельно опасны: 1,5 млн автомобилей с бракованными подушками выявили в России
БердскРозыск: Через знакомых пытаются найти пропавшую без вести женщину с татуировкой «Спаси и сохрани» полицейские Бердска
11:45 27-12-2019
Розыск: Через знакомых пытаются найти пропавшую без вести женщину с татуировкой «Спаси и сохрани» полицейские Бердска
Орех повышает чувствительность к инсулину у людей с диабетом
11:42 27-12-2019
Орех повышает чувствительность к инсулину у людей с диабетом
БердскНезаконно уволили осужденного за растрату 1,3 млн рублей из бюджета Сергея Оленича с полигона ТБО Бердска
11:32 27-12-2019
Незаконно уволили осужденного за растрату 1,3 млн рублей из бюджета Сергея Оленича с полигона ТБО Бердска
БердскНадышался угарным газом и впал в кому после пожара в гараже житель Бердска
11:32 27-12-2019
Надышался угарным газом и впал в кому после пожара в гараже житель Бердска
Изменили правила крещения: крестить детей с иностранными именами разрешила РПЦ
11:30 27-12-2019
Изменили правила крещения: крестить детей с иностранными именами разрешила РПЦ
С Новым годом: Спасибо за гласность и помощь в торжестве справедливости!
11:24 27-12-2019
С Новым годом: Спасибо за гласность и помощь в торжестве справедливости!
У меня вопрос по остановочным павильонам - кто-то проверяет, как их чистят?
11:21 27-12-2019
У меня вопрос по остановочным павильонам - кто-то проверяет, как их чистят?
Не рожать рабов государству призвала Алёна Водонаева 2
11:15 27-12-2019
Не рожать рабов государству призвала Алёна Водонаева