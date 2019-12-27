С Новым годом: Спасибо за гласность и помощь в торжестве справедливости!

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Елена Белова:

Уважаемые коллектив Курьера и бердчане, любящие это издание! От всей души поздравляю Вас с Наступающим новым 2020 годом! Желаю Вам, Вашим родным и близким крепкого сибирского здоровья! Счастья! Любви! Тепла и уюта! Пусть у каждого будет тот источник вдохновения, который дает нам силу жить и радоваться в наше не простое время! Галина Владимировна! Вам и Вашему коллективу творческих успехов! Так Держать! Спасибо за гласность и помощь в торжестве справедливости! Нам всем в 2020 году, от всех уровней власти увидеть законы, направленные на реальное улучшение жизни россиян!