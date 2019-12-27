Три бокала вина или шампанского выпить на Новый год советует врач-нарколог из Бердска

Водка, вино, шампанское, пиво, коньяк — что выпить в новогоднюю ночь? Врач горбольницы Бердска Константин Фалалеев советует не смешивать алкогольные напитки и понижать градус крепости. Это чревато тошнотой и сильными головными болями.
— Лучше пить что-то одно. Организм под определенный алкоголь подстраивается. Разные напитки содержат разные вещества, биологические добавки. Старайтесь определить свою минимальную дозу. Если хватает 300 мл вина, чтобы расслабиться, не нужно вливать в себя три бутылки.Достаточно выпить вино или шампанское, но не более трех бокалов, — советует Константин Фалалеев.
Мера и высокое качество алкоголя — важные аспекты «пития», позволяющие избежать жестокого похмелья.
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