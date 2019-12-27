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Три бокала вина или шампанского выпить на Новый год советует врач-нарколог из Бердска

14:45 27.12.2019, Марина Волкова Фото: pixabay
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Врач горбольницы Бердска Константин Фалалеев советует не смешивать алкогольные напитки и понижать градус крепости. Это чревато тошнотой и сильными головными болями.

Три бокала вина или шампанского выпить на Новый год советует врач нарколог из Бердска
Новый год не за горами
Сюжет: Алкоголизм
Три бокала вина или шампанского выпить на Новый год советует врач нарколог из Бердска

Три бокала вина или шампанского выпить на Новый год советует врач-нарколог из БердскаКакой алкоголь можно разбавлять водой?Ещё 28 новостей

Водка, вино, шампанское, пиво, коньяк — что выпить в новогоднюю ночь? Врач горбольницы Бердска Константин Фалалеев советует не смешивать алкогольные напитки и понижать градус крепости. Это чревато тошнотой и сильными головными болями.

— Лучше пить что-то одно. Организм под определенный алкоголь подстраивается. Разные напитки содержат разные вещества, биологические добавки. Старайтесь определить свою минимальную дозу. Если хватает 300 мл вина, чтобы расслабиться, не нужно вливать в себя три бутылки.Достаточно выпить вино или шампанское, но не более трех бокалов, — советует Константин Фалалеев.

Мера и высокое качество алкоголя — важные аспекты «пития», позволяющие избежать жестокого похмелья.

— Не торопитесь напиться. Выпил, закусил, пообщался. После третьей рюмки сделай перерыв, подожди эффекта. Не надо гнать, стараться выпить за час 10 рюмок. Это бессмысленно. Пить и закусывать нужно медленно, — рекомендует Константин Фалалеев.

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От редакции

Что вы будете пить на Новый год?

Аноним, 27 декабря 2019 15:04
НВР:
ВСЁ)
Гость, 27 декабря 2019 15:16
Утром - 1 января, "вертолётики" - наше всё!!!
Аноним, 27 декабря 2019 15:24
Три бокала шампанского???Я не доктор,но скажу точно именно от этого
Аноним, 27 декабря 2019 15:47
Чо это ждать Новый год, я уже начал, и это не три бокала вина

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