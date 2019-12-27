Три бокала вина или шампанского выпить на Новый год советует врач-нарколог из Бердска

Врач горбольницы Бердска Константин Фалалеев советует не смешивать алкогольные напитки и понижать градус крепости. Это чревато тошнотой и сильными головными болями.

Новый год не за горами

Водка, вино, шампанское, пиво, коньяк — что выпить в новогоднюю ночь? Врач горбольницы Бердска Константин Фалалеев советует не смешивать алкогольные напитки и понижать градус крепости. Это чревато тошнотой и сильными головными болями.

— Лучше пить что-то одно. Организм под определенный алкоголь подстраивается. Разные напитки содержат разные вещества, биологические добавки. Старайтесь определить свою минимальную дозу. Если хватает 300 мл вина, чтобы расслабиться, не нужно вливать в себя три бутылки.Достаточно выпить вино или шампанское, но не более трех бокалов, — советует Константин Фалалеев.

Мера и высокое качество алкоголя — важные аспекты «пития», позволяющие избежать жестокого похмелья.



— Не торопитесь напиться. Выпил, закусил, пообщался. После третьей рюмки сделай перерыв, подожди эффекта. Не надо гнать, стараться выпить за час 10 рюмок. Это бессмысленно. Пить и закусывать нужно медленно, — рекомендует Константин Фалалеев.