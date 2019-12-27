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Вспыхнул автомобиль Skoda Octavia рядом с многоэтажкой в Бердске

14:15 27.12.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Машина стояла на прогреве. Предположительной причиной возгорания пожарные называют короткое замыкание электросети.

Вспыхнул автомобиль Skoda Octavia рядом с многоэтажкой в Бердске
Именно в морозы происходит большое количество пожаров

В ночь на 27 декабря загорелся автомобиль Skoda Octavia, припаркованный возле одного из многоэтажных домов в Микрорайоне Бердска.

В результате пожара поврежден моторный отсек автомобиля Skoda Octavia на площади два квадратных метра, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков. Автомобиль стоял на прогреве, предположительно, произошло короткое замыкание электросети автомобиля, пояснил Николай Анатольевич.

С начала года в Бердске зарегистрировано 15 возгораний автомобилей. Самая распространенная причина пожаров — короткое замыкание электросети автомобилей, на втором месте — поджоги.

В связи с наступившими морозами инспекторы отдела надзорной деятельности советуют бердчанам не пренебрегать правилами пожарной безопасности как при эксплуатации автомобилей, так и электрооборудования и печного отопления.

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