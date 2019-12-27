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Покатал на лошадке: педофил-конюх насиловал меленьких девочек и дарил им бусы и кольца

14:00 27.12.2019 Фото: pixabay.com
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Извращенец заставлял детей смотреть на собственные непристойные фотографии, ранее он уже был судим за изнасилование.

Покатал на лошадке: педофил конюх насиловал меленьких девочек и дарил им бусы и кольца
В Немецком национальном районе конюх предстал перед судом по обвинению в совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетних девочек

Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Немецкого национального района. Он обвиняется в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 242 УК РФ (незаконное изготовление в целях распространения порнографических материалов), ч. 2 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).

По данным следствия, в мае 2019 года в одном из сел Немецкого национального района обвиняемый познакомился с 9-летней девочкой, которая играла на детской площадке недалеко от конюшни, где работал мужчина. Под предлогом покатать ребенка на лошади, злоумышленник совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. При этом с целью войти в доверие, он подарил малолетней украшения – бусы и кольцо. Кроме того, в июне этого года конюх совершил аналогичные преступления в отношении потерпевшей и ее 8-летней сестры. Также, с помощью телефона он изготовил фотографии порнографического содержания с изображением своего тела и заставил девочек их рассматривать.

Ранее мужчина уже был осужден за преступления против половой неприкосновенности, а противоправные деяния в отношении малолетних совершил находясь на условном сроке отбывания наказания. В ходе предварительного следствия мужчина вину признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

Источник: ltai-krai.sledcom.ru

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От редакции

Как наказывать педофилов?

Аноним, 27 декабря 2019 15:37
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