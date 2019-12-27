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Педиатр Бердска: Ни на секунду не оставляйте без присмотра ребенка до 7 лет в ванне

17:00 27.12.2019, Елена Белоусова Фото: pixabay.com
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Купание ребенка- ответственное мероприятие. Чтобы не случилось трагедии, бердский педиатр Мария Семенова советует быть рядом с малышом и до года купать в детской ванночке.

Педиатр Бердска: Ни на секунду не оставляйте без присмотра ребенка до 7 лет в ванне
Чтобы не случилось трагедии, будьте рядом с малышом

Как писал сегодня 27 декабря «Курьер. Среда. Бердск» чуть не утонул в ванной 2-недельный мальчик. Как правильно купать ребенка рассказала бердский педиатр Мария Семенова.
— Пока пупочный канатик не зарос, лучше купать ребенка в фильтрованной или кипяченой воде. С рождения до месяца лучше купать ежедневно. Потом можно приобщать ребенка к водным процедурам через день,- рассказала Мария Владимировна.
Воду нужно набирать по плечи. Голова должна лежать на специальной подставочке. Температура воды делайте комфортной для малыша- 36,8-37 градусов. После того как ребенку исполнился год ребенка можно купать в обычной ванне.

— Ребенок может повернуть кран и обжечься горячей водой, может нахлебаться воды или удариться. Поэтому, до 7 лет как минимум ни на секунду не оставляйте ребенка без присмотра в ванне,- убеждена специалист.
Можно использовать специальные масла, пенку для купания если нет аллергических реакций. При аллергиях добавляйте в вводу специальные средства для купания.
По словам медика, если вы хотите обучить ребенка с рождения подводному плаванию можете пригласить тренера к себе домой или отвести ребенка в бассейн.

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