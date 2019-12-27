Спасают от голода косуль в снегопады вениками и сеном в охотничьих угодьях Бердска

Егеря решили поддержать животных. Скоро для косуль начнут прокладывать тропы, чтобы те не ломали ноги в сугробах.

Зимой мех косули меняет цвет с рыжего на серый

Во время обильных снегопадов снегопады подкармливали косуль в Маюровском и Тулинском угодьях сотрудники охотобщества Бердска.

— Корм, сено и древесно-травяные веники, выкладываем в кормушки. Хотя косуля чувствует себя в лесу еще достаточно комфортно. Снег не утромбовался, он достаточно легкий. Кормовая база достаточная. Скоро начнем на снегоходах натаптывать для косуль тропы для подхода к кормушкам, чтобы они не травмировались в сугробах, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» председатель бердского охотобщества Игорь Кашин.

По словам Игоря Кашина, в двух охотхозяйствах насчитывается порядка 1000 косуль.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сотрудники бердского охотобщества, в ведении которого находятся Тулинское и Маюровское охотничьи угодья, сделали запасы на зиму, которые очень пригодятся для подкормки косуль в снежную зиму. Дополнительную «трапезу» егеря приготовили для лосей и зайцев — сделали подрубку осины. И все зверье обеспечили солонцами — минеральной подкормкой, которую разложили на разных участках охотхозяйств. Для косуль заготовили на два хозяйства 80 центнеров сена, 800 березовых и осиновых веников. И сено, и веники в снежную зиму раскладывают по кормушкам. И к этим кормушкам егеря на снегоходах прокладывают тропы.

Следуй за белым пятнышком

Хвост у косули коротенький, под ним белое пятно, которое помогает не упустить сородичей из вида в лесу.

В зимнее время косуля обрастает толстым и пушистым мехом, помогающим легко переносить морозы.

Обычно косуля весит около 35–50 килограммов. Зимой мех косули меняет цвет с рыжего на серый.

Поиском пропитания косули занимаются утром и вечером, все остальное время отдыхают в лежках на лесных полянах. Летом косули едят траву, грибы и ягоды, с наступлением холодов переключаются на почки и побеги деревьев.

Самка способна дать потомство к 2 годам.Детеныши косули рождаются на свет пятнистыми, приобретая однотонную окраску к 3 месяцам.

Несмотря на то, что косуля от природы осторожна и пуглива, драки самцов за внимание самки в период гона поражают своей жестокостью и часто сопровождаются ранениями.

В декабре самцы косули сбрасывают рога, новые вырастают весной.

У новорожденных детенышей косули очень мало потовых желез, поэтому они практически не издают запахов. Это помогает им прятаться от хищников.