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Почему 31 декабря не сделали выходным, объяснила Голикова

17:15 27.12.2019 Фото: pixabay.com
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По словам вице-премьера, она и её коллеги будут работать 31 декабря.

Почему 31 декабря не сделали выходным, объяснила Голикова
Голикова объяснила, почему 31 декабря не сделали выходным

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что 31 декабря в этом году не сделали выходным, поскольку для принятия подобных решений нужно больше времени.
«Есть же определенные ограничения. Трудовое законодательство устанавливает сроки, за которые должно быть принято решение о выходном дне», — уточнила она.

По словам Голиковой, она и все члены кабмина планируют работать в предпраздничный день.

«Даже если бы он был выходным, мы бы все равно работали», — подчеркнула вице-премьер.
В конце ноября депутаты от ЛДПР предложили Госдуме официально объявить 31 декабря выходным, сохранив количество нерабочих праздничных дней, и направили соответствующее письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Глава Минтруда Максим Топилин, в свою очередь, заявлял, что признать 31-е число выходным днем невозможно, так как это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами. Кроме того, правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре.
При этом министр добавил, что каждый работодатель вправе самостоятельно объявить последний день года нерабочим. После этого главы как минимум 20 российских регионов сделали 31 декабря выходным.

Источник: РИА Новости

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