У 40-летнего жителя Октябрьского района также забрали 800 патронов, часть изъятого мужчина изготовил сам.

Арсенал пистолетов, патронов и пороха забрали у жителя Новосибирска

Склад оружия нашли в квартире и гараже 40-летнего жителя Октябрьского района Новосибирска, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

У местного жителя изъяли 2 пистолета системы Макарова, пистолет «Байкал», несколько магазинов, более 800 патронов различной маркировки, 100 комплектов для снаряжения пистолетных патронов, запасные части оружия и порох.

«По всем изъятым предметам в ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области проведены необходимые экспертизы, по результатам которых оружие и боеприпасы признаны пригодными для стрельбы. Установлено, что часть изъятых предметов изготовлена самодельным способом», — рассказали в МВД.

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222, 222.1 и 223 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый заключен под стражу.

Источник: ГУ МВД по НСО.