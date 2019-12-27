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Новый год — пик сезона половых инфекций: спасет презерватив и единственный партнер в Бердске

17:30 27.12.2019, Алена Романцова Фото: pixabay.com
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Главный венеролог региона Виктория Онипченко рассказала, что именно после Нового года больше всего обращений с половыми инфекциями. В праздники многие расслабляются и теряют бдительность.

Новый год пик сезона половых инфекций: спасет презерватив и единственный партнер в Бердске
Весной после Нового года больше всего регистрируют половые инфекции у жителей Бердска
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Новый год пик сезона половых инфекций: спасет презерватив и единственный партнер в Бердске

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В Новогодние праздники самый высокий риск заразиться половыми инфекциями. Главный венеролог региона Виктория Онипченко отметила «Курьер. Среда. Бердск», что именно после праздников в феврале-марте наступает «пик сезона» — больше всего регистрируется обращений с такими заболеваниями.

— Праздник, алкоголь, расслабленность — во время отдыха зачастую возникают случайные половые связи, которые потом могут иметь последствия, — отметила Виктория Викторовна.

Главный врач Новосибирского областного кожно-венерологический диспансера Виктория Онипченко дала пару советов, как не заразиться венерическими заболеваниями.

— Во-первых, нужно чтобы был защищенный секс (пользоваться презервативом). Во-вторых, желательно иметь одного и проверенного полового партнера, — уточнила Виктория Викторовна сегодня, 27 декабря.

Но также Виктория Онипченко уточнила, что нужно в любом случае после случайного полового акта провериться. Даже презерватив не защищает на 100%. Провериться можно бесплатно в городских поликлиниках при обращении к венерологу.

Напомним, что половые инфекции могут стать причиной импотенции и бесплодия, также они могут спровоцировать рак. На сегодняшний день в Бердске заражены 139 человек венерическими заболеваниями.

Хороших вам праздников!

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